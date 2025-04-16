Глава ФФККМО Роднина о словах Жилиной про Розанова: «Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим»

Роднина заявила, что ситуацию с Розановым до обращения расследовать не будут.

Об этом заявила президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина.

Ранее 16-летняя фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. На момент происшествия ей было 11 лет.

«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели?

У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило (репутацию фигуристки), если это действительно так.

К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим», – сказала Роднина.

Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова