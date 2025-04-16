Глава ФФККМО Роднина о словах Жилиной про Розанова: «Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим»
Об этом заявила президент Федерации фигурного катания на коньках Московской области, депутат Госдумы Ирина Роднина.
Ранее 16-летняя фигуристка Вероника Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Сергея Розанова. На момент происшествия ей было 11 лет.
«Что мама делала пять лет? Не хотели (говорить), а теперь захотели?
У нас есть совершенно замечательная возможность обратиться в суд. Как правило, суд не разглашает информацию, и это бы никак не подпортило (репутацию фигуристки), если это действительно так.
К нам (в Федерацию фигурного катания Московской области) с таким вопросом никто не обращался. Расследование вести не будем. Когда к нам придет такое обращение, тогда рассмотрим», – сказала Роднина.
Фигуристка Жилина рассказала о домогательствах со стороны тренера Розанова
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