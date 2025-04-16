Итурральде о бане Мбаппе на 1 матч: «Судья ошибся, описав удаления Килиана и Санчеса одинаково. Но комитет все равно мог наказать одного из них строже, чем другого»

Экс-судья объяснил, почему Килиана Мбаппе дисквалифицировали всего на 1 матч.

На 38-й минуте матча 31-го тура Ла Лиги с «Алавесом » (1:0) нападающий «Реала » в центре поля ударил шипами в голень Антонио Бланко в борьбе за мяч. Главный судья Сесар Сото Градо показал ему красную карточку после просмотра повтора. На 70-й минуте защитник Ману Санчес был удален за удар шипами в ногу Винисиусу.

Француза дисквалифицировали на один матч .

«У комитета по проведению соревнований в определенной степени связаны руки. Потому что, если мы допустим, что [судейский] отчет о матче соответствует действительности, то в случаях с одинаковыми формулировками применяются одинаковые наказания.

Комитет по проведению соревнований, согласно статье 130, всегда может назначить наказание в виде дисквалификации на срок от одного до трех матчей.

Судья допустил ошибку, описав два эпизода [с удалениями Мбаппе и Санчеса] одинаково...Однако комитет по проведению соревнований все равно может применить к одному из них более строгие санкции, чем к другому, и дисквалифицировать его на срок от одного до трех матчей.

Здесь каждый должен внимательно посмотреть на себя», – сказал бывший арбитр Эдуардо Итурральде Гонсалес в эфире программы El Larguero.

Мбаппе дисквалифицировали на один матч из-за отчета Сото Градо. Арбитр указал, что форвард «Реала» пытался сыграть в мяч, ударив Бланко шипами в голень (As)