Тренер сборной России Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу

Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу.

Чемпионат мира пройдет на Сейшельских островах 1–11 мая.

46‑летний Лихачев в качестве главного тренера трижды побеждал со сборной России на чемпионатах мира.

На ЧМ-2025 он поедет в качестве ассистента главного тренера сборной Парагвая. Россия на турнире выступать не будет.

Тренер пляжного «Спартака » Антон Шкарин стал тренером вратарей в сборной Сейшельских островов.