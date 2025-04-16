Тренер сборной России Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу
Лихачев вошел в штаб сборной Парагвая на ЧМ‑2025 по пляжному футболу.
Чемпионат мира пройдет на Сейшельских островах 1–11 мая.
46‑летний Лихачев в качестве главного тренера трижды побеждал со сборной России на чемпионатах мира.
На ЧМ-2025 он поедет в качестве ассистента главного тренера сборной Парагвая. Россия на турнире выступать не будет.
Тренер пляжного «Спартака» Антон Шкарин стал тренером вратарей в сборной Сейшельских островов.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ФИФА
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