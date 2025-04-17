Стали известны все пары плей-офф НХЛ. Турнир стартует 19 апреля
Стали известны все пары 1-го раунда Кубка Стэнли-2025.
Восток
«Каролина» – «Нью-Джерси»
Запад
«Виннипег» – «Сент-Луис»
«Даллас» – «Колорадо»
«Вегас» – «Миннесота»
«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»
Первые матчи плей-офф пройдут 19 апреля.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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