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Стали известны все пары плей-офф НХЛ. Турнир стартует 19 апреля

Стали известны все пары 1-го раунда Кубка Стэнли-2025.

Восток

«Вашингтон» – «Монреаль»

«Каролина» – «Нью-Джерси»

«Торонто» – «Оттава»

«Тампа» – «Флорида»

Запад

«Виннипег» – «Сент-Луис»

«Даллас» – «Колорадо»

«Вегас» – «Миннесота»

«Лос-Анджелес» – «Эдмонтон»

Первые матчи плей-офф пройдут 19 апреля.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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