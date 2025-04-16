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Губерниев подал заявку во вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области

Губерниев подал заявку во вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.

«Получив десятки предложений от различных регионов РФ и тысячи слов поддержки, принял решение стать самым твердым членом Федерации лыжных гонок родного Подмосковья!

Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной Федерации! Губерниев, Россия, Подмосковье, Лыжи! Лыжной стране нужны перемены! И они будут», – написал комментатор, приложив скрин заявления.

Дмитрий Губерниев: «Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель. Этим руководителем буду я! Лыжная страна будет свободной!»

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
лыжные гонки
ФЛГР
logoДмитрий Губерниев
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