Губерниев подал заявку во вступление в Федерацию лыжных гонок Московской области.

«Получив десятки предложений от различных регионов РФ и тысячи слов поддержки, принял решение стать самым твердым членом Федерации лыжных гонок родного Подмосковья!

Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной Федерации! Губерниев, Россия, Подмосковье, Лыжи! Лыжной стране нужны перемены! И они будут», – написал комментатор, приложив скрин заявления.

Дмитрий Губерниев: «Российским лыжам нужны перемены и новый руководитель. Этим руководителем буду я! Лыжная страна будет свободной!»