Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов в Мюнхене. Группа представит новый тематический ремикс
Linkin Park выступят перед финалом Лиги чемпионов.
Американская рок-группа станет хедлайнером шоу перед началом матча, который пройдет 31 мая на домашнем стадионе «Баварии» «Альянц Арена» в Мюнхене.
Отмечается, что группа сочинила и записала новый ремикс, сочетающий их культовые риффы с видами и звуками Лиги чемпионов, который они представят в прямом эфире.
Linkin Park приостановили деятельность в 2017 году после смерти вокалиста Честера Беннингтона.
В сентябре 2024 года группа воссоединилась, представив новых участников: вокалистку Эмили Армстронг и барабанщика Колина Бриттэна. После воссоединения группа выпустила альбом From Zero.
Изображение: uefa.com
Харри Кейн: «Выиграть Лигу чемпионов – мечта всей моей жизни. Финал в Мюнхене придает «Баварии» дополнительную мотивацию»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
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