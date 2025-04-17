НХЛ. «Виннипег» принимает «Анахайм», «Монреаль» против «Каролины», «Вегас» в гостях у «Ванкувера», «Сан-Хосе» играет с «Эдмонтоном»
«Виннипег» принимает «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Монреаль» играет с «Каролиной», «Нью-Джерси» противостоит «Детройту», «Вегас» в гостях у «Ванкувера», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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