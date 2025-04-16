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  • «Динамо» Москва обыграло «Ак Барс» – 3:1. Команда Кудашова сократила отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2
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«Динамо» Москва обыграло «Ак Барс» – 3:1. Команда Кудашова сократила отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2

«Ак Барс» проиграл «Динамо» (1:3) в 3-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Спортс’‘ проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, команда под руководством Алексея Кудашова сократила отставание в серии 2-го раунда Кубка Гагарина – 1-2. Следующую встречу команды проведут 18 апреля в Казани. 

Счет в серии: 2-1

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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