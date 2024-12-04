  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • FA снова не накажет Гехи. Защитник «Пэлас» вышел на игру со словами «Иисус любит тебя» после предупреждения за фразу «Я люблю Иисуса» на радужной повязке
25

FA снова не накажет Гехи. Защитник «Пэлас» вышел на игру со словами «Иисус любит тебя» после предупреждения за фразу «Я люблю Иисуса» на радужной повязке

Футбольная ассоциация Англии снова не накажет Марка Гехи за надпись об Иисусе.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces, в рамках которой капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.

30 ноября защитник «Кристал Пэлас» вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1) с радужной капитанской повязкой. На ней он написал: «Я люблю Иисуса». Утверждалось, что FA может наказать Гехи, так как религиозные лозунги запрещены. Позже стало известно, что 24-летнего игрока сборной Англии не накажут – ассоциация лишь напомнит Марку о запрете на религиозные лозунги.

На следующий матч, с «Ипсвичем» (1:0), Гехи вышел с повязкой, на которой написал «Иисус любит тебя».

Как утверждает журналист The Times Мартин Циглер, FA решила снова не наказывать Гехи.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Мартина Циглера
logoМарк Гехи
logoНьюкасл
игровая форма
религия
logoпремьер-лига Англия
logoКристал Пэлас
logoстиль
logoСборная Англии по футболу
logoФутбольная ассоциация Англии
logoИпсвич
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гехи написал «Иисус любит тебя» на повязке, с которой вышел на матч с «Ипсвичем». FA напоминала капитану «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги
27вчера, 20:21
FA напомнит Гехи и «Кристал Пэлас» о запрете на религиозные лозунги, но не накажет. Защитник написал «Я люблю Иисуса» на радужной повязке
56вчера, 13:12
FA может наказать Гехи из «Кристал Пэлас» за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной повязке. Религиозные лозунги запрещены
91вчера, 11:30
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Правозащитники заявили, что более 135 человек погибли в давке в Гвинее на матче, большинство – дети. Власти говорят о 56 жертвах и грозят арестами за фэйки
2 минуты назад
Шнякин про Дзюбу и Генича: «Костя – знаменитый, заслуженный человек, зачем ему выпрашивать примирения с Артемом через Слуцкого? Это глупость»
1719 минут назад
«А в Самарской области нормальные дороги? Там денег не хватает, или они идут не туда? Порядок надо наводить везде, не только в футболе». Гаджиев о словах губернатора о коррупции
1830 минут назад
Лев Лещенко: «У нас в футболе безумная стагнация. Зачем нужны эти миллиарды без еврокубков? Наигрывайте русских ребят. Хоккей развивается, а здесь какое-то болото»
2736 минут назад
Чемпионат Испании. «Реал» сыграет с «Атлетиком»
8440 минут назад
МВД Самарской области проводит проверку по заявлению губернатора Федорищева о коррупции в российском футболе: «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего»
1350 минут назад
Йылдыз из «Юве» интересен «МЮ», «Ливерпулю», «Арсеналу» и «ПСЖ»
8сегодня, 12:33
Ари о Погба: «Торпедо» рассмотрит его кандидатуру. Это будет бомба! Он сейчас без клуба, легенда футбола, еще может принести пользу»
64сегодня, 12:24
Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном», игроки «МЮ» его поддержали и тоже не стали этого делать. Adidas разочарован
117сегодня, 12:15
Глава Самарской области про Осинькина: «Мы все верим в него. Я не могу принять решение, которое подведет 3 млн человек и даст удовлетворение одному. Отступные 100 млн – да я спать не буду»
64сегодня, 12:14
Ко всем новостям
Последние новости
В FC 25 уменьшили длительность матча в режиме Rush, добавили 2 новые роли и более 200 новых лиц
15 минут назадИгры
«Пьянич играет примитивно – с ближним или поперек, в ритме, который удобен ему, а не команде. Он меня пока не убедил». Непомнящий о хавбеке ЦСКА
14сегодня, 11:30
Кубок Испании. 2-й раунд. «Вильярреал» в гостях у «Понтеведры», «Атлетико» сыграет с «Касереньо» в четверг
5сегодня, 10:20
«Байер» хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды Бонифасе до 2029-го. «МЮ» интересуется форвардом
6сегодня, 09:45
Радимов о судьях: «Мешков профнепригоден или деградировал совсем? Президента лиги это устраивает? Меня нет. ЭСК скажет – ничего не было, и мы все будем обтекать»
8сегодня, 09:13
Бакаев об общении с Джикией в «Химках»: «Он мне говорит: «Я пришел, и ты сразу заиграл». В ОАЭ скучал по атмосфере и уровню партнеров»
13сегодня, 09:00
Агкацев иногда смотрит футбол без звука: «Когда с комментаторами не согласен – даже если взять мои эпизоды. Но в целом мне все равно, что они говорят»
13сегодня, 08:59
Сычев о работе президентом «Иртыша»: «Слово немного пафосное, президент у нас один. Теория – одно, а действительность намного жестче»
5сегодня, 08:46
Николич о ЦСКА: «До игры со «Спартаком» у нас был хороший подход, потом – спад. Сейчас снова игра идет. Я знаю, что и результат будет»
24сегодня, 08:34
Юрий Семин: «Самая большая проблема в нашем футболе – в клубах стало много непрофессиональных людей»
12сегодня, 08:22