FA снова не накажет Гехи. Защитник «Пэлас» вышел на игру со словами «Иисус любит тебя» после предупреждения за фразу «Я люблю Иисуса» на радужной повязке
Футбольная ассоциация Англии снова не накажет Марка Гехи за надпись об Иисусе.
На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces, в рамках которой капитаны команд должны были выйти на поле с повязками радужных цветов.
30 ноября защитник «Кристал Пэлас» вышел на матч АПЛ с «Ньюкаслом» (1:1) с радужной капитанской повязкой. На ней он написал: «Я люблю Иисуса». Утверждалось, что FA может наказать Гехи, так как религиозные лозунги запрещены. Позже стало известно, что 24-летнего игрока сборной Англии не накажут – ассоциация лишь напомнит Марку о запрете на религиозные лозунги.
На следующий матч, с «Ипсвичем» (1:0), Гехи вышел с повязкой, на которой написал «Иисус любит тебя».
Как утверждает журналист The Times Мартин Циглер, FA решила снова не наказывать Гехи.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Мартина Циглера
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