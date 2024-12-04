Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в масс-старте на 20 км свободным стилем, Горбунов – 2-й, Коростелев – 7-й, Спицов – 8-й
Лыжник Сергей Ардашев выиграл коньковый масс-старт 20 км на Кубке России.
Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам
Второй этап
Вершина Теи
20 км, свободный стиль, масс-старт
Мужчины
1. Сергей Ардашев – 48.19,2
2. Иван Горбунов – 0,6
3. Данил Нелипа – 0,9
4. Александр Ившин – 1,2
5-6. Илья Порошкин – 1,8
5-6. Павел Соловьев – 1,8
7. Савелий Коростелев – 4,2
8. Денис Спицов – 16,4
9. Антон Тимашов – 16,6
10. Артем Мальцев – 16,9...
12. Андрей Мельниченко – 22,7
13. Евгений Семяшкин – 31,9...
17. Андрей Ларьков – 58,3...
20. Дмитрий Жуль – 1.15,6...
23. Илья Семиков – 1.25,0...
35. Андрей Собакарев – 2.32,2...
50. Александр Терентьев – 3.19,0
Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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