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  • Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в масс-старте на 20 км свободным стилем, Горбунов – 2-й, Коростелев – 7-й, Спицов – 8-й
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Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в масс-старте на 20 км свободным стилем, Горбунов – 2-й, Коростелев – 7-й, Спицов – 8-й

Лыжник Сергей Ардашев выиграл коньковый масс-старт 20 км на Кубке России.

Кубок России-2024/25 по лыжным гонкам

Второй этап

Вершина Теи

20 км, свободный стиль, масс-старт

Мужчины

1. Сергей Ардашев – 48.19,2

2. Иван Горбунов – 0,6

3. Данил Нелипа – 0,9

4. Александр Ившин – 1,2

5-6. Илья Порошкин – 1,8

5-6. Павел Соловьев – 1,8

7. Савелий Коростелев – 4,2

8. Денис Спицов – 16,4

9. Антон Тимашов – 16,6

10. Артем Мальцев – 16,9...

12. Андрей Мельниченко – 22,7

13. Евгений Семяшкин – 31,9...

17. Андрей Ларьков – 58,3...

20. Дмитрий Жуль – 1.15,6...

23. Илья Семиков – 1.25,0...

35. Андрей Собакарев – 2.32,2...

50. Александр Терентьев – 3.19,0

Расписание второго этапа Кубка России по лыжам в Вершине Теи. Старт гонок – в 6 утра по Москве

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoДенис Спицов
logoАндрей Мельниченко
logoАндрей Ларьков
logoАндрей Собакарев
logoСергей Ардашев
масс-старт
Евгений Семяшкин
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Илья Порошкин
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logoАлександр Ившин
logoАнтон Тимашов
Данил Нелипа
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