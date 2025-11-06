Де Йонг после 3:3 с «Брюгге»: «Барсе» нужно оставить позади прошлый сезон – мы не были лучшей командой в Европе, не выиграли ЛЧ. Нам надо играть лучше»

Френки де Йонг: «Барселона» должна играть лучше.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением после ничьей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге » (3:3).

«Мы должны были победить в этом матче. Безусловно, при этом нам нужно играть гораздо лучше. Есть вещи, которые нуждаются в корректировке. Мы работаем над этим, но не всегда переносим это на поле.

Нам нужно оставить позади прошлый сезон. В нем мы не были лучшей командой в Европе. Это не то, на чем мы должны зацикливаться – нам нужно прибавлять. Мы не выиграли Лигу чемпионов и пропустили слишком много голов. Нам нужно совершенствоваться», – сказал Френки де Йонг .

