  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг после 3:3 с «Брюгге»: «Барсе» нужно оставить позади прошлый сезон – мы не были лучшей командой в Европе, не выиграли ЛЧ. Нам надо играть лучше»
0

Де Йонг после 3:3 с «Брюгге»: «Барсе» нужно оставить позади прошлый сезон – мы не были лучшей командой в Европе, не выиграли ЛЧ. Нам надо играть лучше»

Френки де Йонг: «Барселона» должна играть лучше.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг поделился мнением после ничьей в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге» (3:3).

«Мы должны были победить в этом матче. Безусловно, при этом нам нужно играть гораздо лучше. Есть вещи, которые нуждаются в корректировке. Мы работаем над этим, но не всегда переносим это на поле.

Нам нужно оставить позади прошлый сезон. В нем мы не были лучшей командой в Европе. Это не то, на чем мы должны зацикливаться – нам нужно прибавлять. Мы не выиграли Лигу чемпионов и пропустили слишком много голов. Нам нужно совершенствоваться», – сказал Френки де Йонг.

«Барса» чудом выжила: 3:3 с «Брюгге». За высокую оборону наказали все 3 раза

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoФренки де Йонг
logoБрюгге
logoБарселона
logoвысшая лига Бельгия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
сегодня, 00:50
Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля – надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры»
вчера, 22:59
Главные новости
39-летний Халк забил 500-й гол в карьере. У бразильца 94 мяча за «Зенит»
43 минуты назад
Осимхен, Фоден, Мерино и Боржеш – претенденты на звание лучшего футболиста 4-го тура в ЛЧ
сегодня, 01:02
Моуринью о 0:1 от «Байера»: «Лучшая команда проиграла. «Бенфика» выиграла бы 9 из 10 таких матчей. Высокое качество игры с нашей стороны»
сегодня, 00:40
Ламин Ямаль: «О моей травме паха много говорили, но все это ложь. Свист меня не беспокоит – это значит, что я хорошо делаю свою работу»
вчера, 23:01
Флик про 3:3 с «Брюгге»: «Барса» не прессинговала и проигрывала много дуэлей в середине поля – надо прибавлять. Но дело не в философии, нам незачем менять стиль игры»
вчера, 22:59
Гвардиола про 4:1 с «Боруссией»: «Первые 15 минут «Сити» не понимал, где находится, дортмундцы в ЛЧ – топ-команда. Рад за Холанда, всякий раз мне говорят, что он побил новый рекорд»
вчера, 22:38
«Бавария» лидирует в ЛЧ после 4-го тура, «Арсенал» – 2-й, «Интер» – 3-й, «Ман Сити» – 4-й, «Реал» – 7-й, «Ливерпуль» – 8-й, «Барса» – 11-я, «Карабах» – 15-й, «Ювентус» – вне зоны плей-офф
вчера, 22:35
Лишь «Бавария», «Арсенал» и «Интер» выиграли все 4 матча в ЛЧ. «Кайрат» первым забил миланцам – теперь без пропущенных голов только «канониры»
вчера, 22:21
У Моуринью 3 поражения в ЛЧ после прихода в «Бенфику». Лиссабонцы уступили во всех четырех матчах общего этапа
вчера, 22:14
«Интер» выиграл 10 из 11 последних матчей, поражение – в гостях у «Наполи». Дальше – «Лацио», «Милан» и «Атлетико»
вчера, 22:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Фиорентина» договорилась с экс-тренером «Спартака» Ваноли. Он заменит Пиоли
сегодня, 01:15
Тренер «Брюгге» про 3:3: «Строили план так, чтобы игра могла принести нам очки. «Барса» использует высокий прессинг – мы хорошо воспользовались пространством»
сегодня, 00:50
Уразбахтин про 1:2 от «Интера»: «Кайрат» может вписать такой матч в историю – игра развивалась по моим указаниям. Мы движемся в правильном направлении и уверены в победах»
сегодня, 00:30
Боржеш набрал 16 очков за 2+1 с «Барселоной». Полузащитник «Брюгге» в командах у 20 фэнтези-менеджеров
сегодня, 00:22Фэнтези
Киву про 2:1 с «Кайратом»: «Интер» мог и должен был выступить лучше, беру ответственность на себя. Не смог правильно настроить команду, это послужит уроком»
вчера, 22:48
У «Кайрата» 3 поражения с общим счетом 2:11 и ничья с «Пафосом» в общем этапе ЛЧ
вчера, 22:13
У «Ман Сити» 6 побед в 7 последних матчах. Дальше – «Ливерпуль»
вчера, 21:59
«Байер» победил «Бенфику» в ЛЧ – 1:0. Шик забил единственный гол
вчера, 21:54
У Ямаля 5+8 в 12 матчах сезона за «Барсу» и Испанию. Вингер забил «Брюгге»
вчера, 21:43
«Барса» дважды пропустила от «Брюгге» к 17-й минуте. Так рано 2 гола в матче ЛЧ каталонцы не допускали никогда
вчера, 21:31