«Манчестер Сити» – «Ноттингем Форест». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Манчестер Сити» примет «Ноттингем Форест» в 14-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором команда Пепа Гвардиолы попробует прервать серию без побед из 7 игр.

Начало – в 22:30 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ