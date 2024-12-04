Винисиус попросил Тебаса отказаться от обвинений в пиратстве. Окружение вингера «Реала» заверило Ла Лигу, что игрок не пользуется VPN для просмотра матчей

Винисиус Жуниор заверил руководство Ла Лиги, что он не пират.

Ранее Хавьер Тебас заявил , что вингер «Реала », вероятно, использовал нелегальный способ смотреть игру своей команды с «Ливерпулем», и направил в клуб письмо по этому поводу.

ESPN сообщает, что представители 24-летнего футболиста связались с лигой и попросили ее главу отказаться от обвинений в пиратстве. Они заверили, что Винисиус не пользуется VPN для просмотра футбола на бразильских каналах.

Игрок оформил международный тарифный план у бразильского оператора сотовой связи, который дает ему доступ к бразильским трансляциям без каких-либо ограничений. Работающие на Винисиуса люди тоже пользуются этой услугой.