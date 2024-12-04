Винисиус попросил Тебаса отказаться от обвинений в пиратстве. Окружение вингера «Реала» заверило Ла Лигу, что игрок не пользуется VPN для просмотра матчей
Винисиус Жуниор заверил руководство Ла Лиги, что он не пират.
Ранее Хавьер Тебас заявил, что вингер «Реала», вероятно, использовал нелегальный способ смотреть игру своей команды с «Ливерпулем», и направил в клуб письмо по этому поводу.
ESPN сообщает, что представители 24-летнего футболиста связались с лигой и попросили ее главу отказаться от обвинений в пиратстве. Они заверили, что Винисиус не пользуется VPN для просмотра футбола на бразильских каналах.
Игрок оформил международный тарифный план у бразильского оператора сотовой связи, который дает ему доступ к бразильским трансляциям без каких-либо ограничений. Работающие на Винисиуса люди тоже пользуются этой услугой.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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