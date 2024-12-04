  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
11

Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала

Назван состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Его огласил главный тренер команды Роман Ротенберг

Вратари: Илья НабоковАртемий ПлешковВладислав Подъяпольский, Егор Заврагин;

Защитники: Александр Никишин, Сергей Телегин, Илья Карпухин, Дмитрий Симашев, Никита Смирнов, Тимур Кол, Данила Галенюк, Александр Елесин, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Михаил Гуляев;

Нападающие: Григорий Кузьмин, Арсений Грицюк, Никита Коростелев, Виталий Абрамов, Руслан Исхаков, Иван Демидов, Евгений Кузнецов, Михаил Григоренко, Илья Сафонов, Максим Соркин, Василий Глотов, Данил Аймурзин, Марат Хайруллин, Сергей Плотников, Максим Шабанов, Прохор Полтапов, Сергей Андронов, Захар Бардаков. 

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
logoРоман Ротенберг
сборная России U25
logoГригорий Кузьмин
logoТрактор
logoАртемий Плешков
logoМаксим Шабанов
logoЕгор Заврагин
logoАрсений Коромыслов
logoСеверсталь
logoЛада
logoДмитрий Симашев
logoЦСКА
logoТимур Кол
logoДанила Галенюк
logoМеталлург Мг
logoРуслан Исхаков
logoЛокомотив
logoПрохор Полтапов
logoМарат Хайруллин
logoСергей Плотников
logoНикита Смирнов
logoАлександр Елесин
logoНикита Коростелев
logoАрсений Грицюк
logoСергей Телегин
logoМаксим Соркин
logoЕвгений Кузнецов
logoМихаил Гуляев
logoВасилий Глотов
logoИлья Карпухин
logoИван Демидов
logoБогдан Конюшков
logoАк Барс
logoВладислав Подъяпольский
logoДанил Аймурзин
logoИлья Набоков
logoСКА
logoСергей Андронов
logoМихаил Григоренко
logoВиталий Абрамов
logoАлександр Никишин
logoАвангард
logoТорпедо
logoИлья Сафонов
logoЗахар Бардаков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Амур» принимает «Локомотив», «Авангард» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Барыса»
45сегодня, 10:00Live
«Авангард» может обменять Коледова в «Ак Барс» на Юдина
6 минут назад
Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах – 29. По очкам он второй
22 минуты назад
Шараканов интересен клубам НХЛ. Защитника могут выбрать на драфте-2025 (Артур Хайруллин)
32 минуты назад
17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала
1540 минут назад
Коннор Макдэвид: «Я хочу победить. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры»
4сегодня, 09:59
«Авангард» хочет расстаться с вратарем Бердиным. Он еще не играл за команду из-за травмы («Чемпионат»)
12сегодня, 09:51
Коледов и ассистент капитана Игумнов могут покинуть «Авангард»
21сегодня, 09:16
Никита Гребенкин: «Ты играешь в НХЛ – не останавливайся, не расслабляйся. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес»
7сегодня, 08:58
Кузьменко пропустил матч с «Коламбусом» по решению тренера «Калгари». У форварда 1 гол в 25 играх сезона
12сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об «Авангарде»: «Звягина нужно было либо увольнять в начале сезона, либо же оставить до конца. Может, у клуба что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли»
3сегодня, 10:18
Василий Подколзин: «Макдэвид – лучший хоккеист всех времен. Когда его поздравляли с 1000-м очком, подумал: буду внукам рассказывать, что играл с таким мастером»
3сегодня, 09:39
Дмитрий Орлов: «Вашингтон» – одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает – чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить»
сегодня, 09:29
Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Игра «Вашингтона» очень разочаровала – есть проблемы со стабильностью. Вернулись домой, и вот так играли во 2-м и 3-м периодах»
3сегодня, 08:38
Мэттью Ткачак преодолел отметку в 600 очков в НХЛ, набрав 2+2 с «Питтсбургом». У форварда «Флориды» 602 балла в 611 матчах
2сегодня, 07:59
Мирошниченко сделал передачу против «Сан-Хосе», но сыграл меньше всех – 8:32. Форвард «Вашингтона» набрал 4 очка в 6 матчах сезона
12сегодня, 07:35
Защитник «Ванкувера» Гронек пропустит 8 недель из-за травмы. Он набрал 9 очков при «плюс 14» в 21 матче сезона
сегодня, 06:35
Марченко о КХЛ: «Восток больше старается хитрить, а Запад более четкий, заточенный на физике. Разделение на сильные и слабые ушло – раньше было больше проходных матчей»
5сегодня, 05:31
«Спартак» ищет варианты обмена Рыбара. Вратарь провел 11 матчей в сезоне КХЛ
3сегодня, 05:16
Задоров против «Детройта»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 6 минут штрафа, 4 силовых приема и 18:20 на льду
4сегодня, 04:58