Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала

Назван состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Его огласил главный тренер команды Роман Ротенберг .

Вратари: Илья Набоков , Артемий Плешков , Владислав Подъяпольский , Егор Заврагин;

Защитники: Александр Никишин , Сергей Телегин, Илья Карпухин, Дмитрий Симашев, Никита Смирнов, Тимур Кол, Данила Галенюк, Александр Елесин, Богдан Конюшков, Арсений Коромыслов, Михаил Гуляев;

Нападающие: Григорий Кузьмин, Арсений Грицюк, Никита Коростелев, Виталий Абрамов, Руслан Исхаков, Иван Демидов, Евгений Кузнецов, Михаил Григоренко, Илья Сафонов, Максим Соркин, Василий Глотов, Данил Аймурзин, Марат Хайруллин, Сергей Плотников, Максим Шабанов, Прохор Полтапов, Сергей Андронов, Захар Бардаков.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие команда «Россия 25», сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.