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НХЛ. «Чикаго» принимает «Бостон», «Торонто» играет с «Нэшвиллом», «Анахайм» против «Вегаса», «Лос-Анджелес» – «Даллас»

«Чикаго» принимает «Бостон» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Торонто» играет с «Нэшвиллом», «Анахайм» против «Вегаса», «Лос-Анджелес» – «Даллас».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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