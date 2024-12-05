«Реал» отстает от «Барселоны» на 4 очка в Ла Лиге при матче в запасе

«Реал» не сумел удержаться в одном очке от «Барселоны».

В 19-м туре Ла Лиги команда Карло Анчелотти уступила «Атлетику» (1:2), в то время как «блауграна» разгромила «Мальорку» (5:1).

Каталонцы лидируют в чемпионате Испании, набрав 37 баллов за 16 игр. На счету «Реала» 33 очка после 15 матчей. «Атлетико» идет третьим с 32 баллами в 15 играх.