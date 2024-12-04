15

17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала

17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Сегодня Роман Ротенберг огласил заявку команды на турнир, который пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. 

В ее состав попали 33 игрока, 17 из них представляют СКА. Это вратари Артемий Плешков и Егор Заврагин, защитники Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов и Тимур Кол и нападающие Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов и Захар Бардаков.

Помимо «России 25», в турнире примут участие сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
сборная России U25
logoНикита Смирнов
logoЕгор Заврагин
logoЕвгений Кузнецов
logoСКА
logoАрсений Грицюк
logoСергей Андронов
logoЗахар Бардаков
logoДанила Галенюк
logoАлександр Никишин
logoСергей Плотников
logoМарат Хайруллин
logoВасилий Глотов
logoМихаил Григоренко
logoИван Демидов
logoТимур Кол
logoГригорий Кузьмин
logoАрсений Коромыслов
logoАртемий Плешков
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
1150 минут назад
Ротенберг о «России 25»: «Каждый может попасть в сборную, следим за всеми, анализируем. Времени достаточно, чтобы себя проявить»
2928 ноября, 17:04
Дементьев про 20 игроков СКА в «России 25»: «Ничего страшного, главное – результат команды. В советские времена ЦСКА практически полностью ехал на ЧМ и выигрывал»
2028 ноября, 10:50
7 важных вопросов к Ротенбергу по составу сборной России
9127 ноября, 09:53
Кузнецов о попадании в состав «России 25»: «Не разговаривал с Ротенбергом. Это расширенный список, нужно смотреть, как будет по ситуации. Для меня счастье играть в хоккей, тем более за сборную»
126 ноября, 16:51
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» победил «Амур», «Авангард» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Барыса»
453 минуты назадLive
«Авангард» может обменять Коледова в «Ак Барс» на Юдина
6 минут назад
Малкин установил рекорд НХЛ по ассистам в овертаймах – 29. По очкам он второй
22 минуты назад
Шараканов интересен клубам НХЛ. Защитника могут выбрать на драфте-2025 (Артур Хайруллин)
32 минуты назад
Кузнецов, Демидов, Никишин, Абрамов, Аймурзин, Глотов, Полтапов, Хайруллин, Плотников, Шабанов – в составе «России 25» на Кубок Первого канала
1150 минут назад
Коннор Макдэвид: «Я хочу победить. Это все, что имеет значение на данном этапе карьеры»
4сегодня, 09:59
«Авангард» хочет расстаться с вратарем Бердиным. Он еще не играл за команду из-за травмы («Чемпионат»)
12сегодня, 09:51
Коледов и ассистент капитана Игумнов могут покинуть «Авангард»
21сегодня, 09:16
Никита Гребенкин: «Ты играешь в НХЛ – не останавливайся, не расслабляйся. Я прибью тебя. Ты прибьешь меня. Таков этот бизнес»
7сегодня, 08:58
Кузьменко пропустил матч с «Коламбусом» по решению тренера «Калгари». У форварда 1 гол в 25 играх сезона
12сегодня, 08:48
Ко всем новостям
Последние новости
Терещенко об «Авангарде»: «Звягина нужно было либо увольнять в начале сезона, либо же оставить до конца. Может, у клуба что-то и получится. Но многие говорят, что вряд ли»
3сегодня, 10:18
Василий Подколзин: «Макдэвид – лучший хоккеист всех времен. Когда его поздравляли с 1000-м очком, подумал: буду внукам рассказывать, что играл с таким мастером»
3сегодня, 09:39
Дмитрий Орлов: «Вашингтон» – одна из самых сильных команд НХЛ. Овечкин понимает – чем команда будет лучше, тем не только результатов можно добиться, но и рекорд быстрее побить»
сегодня, 09:29
Карбери о поражении от «Сан-Хосе»: «Игра «Вашингтона» очень разочаровала – есть проблемы со стабильностью. Вернулись домой, и вот так играли во 2-м и 3-м периодах»
3сегодня, 08:38
Мэттью Ткачак преодолел отметку в 600 очков в НХЛ, набрав 2+2 с «Питтсбургом». У форварда «Флориды» 602 балла в 611 матчах
2сегодня, 07:59
Мирошниченко сделал передачу против «Сан-Хосе», но сыграл меньше всех – 8:32. Форвард «Вашингтона» набрал 4 очка в 6 матчах сезона
12сегодня, 07:35
Защитник «Ванкувера» Гронек пропустит 8 недель из-за травмы. Он набрал 9 очков при «плюс 14» в 21 матче сезона
сегодня, 06:35
Марченко о КХЛ: «Восток больше старается хитрить, а Запад более четкий, заточенный на физике. Разделение на сильные и слабые ушло – раньше было больше проходных матчей»
5сегодня, 05:31
«Спартак» ищет варианты обмена Рыбара. Вратарь провел 11 матчей в сезоне КХЛ
3сегодня, 05:16
Задоров против «Детройта»: 2-й гол в сезоне, 4 броска, 6 минут штрафа, 4 силовых приема и 18:20 на льду
4сегодня, 04:58