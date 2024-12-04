17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала

17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Сегодня Роман Ротенберг огласил заявку команды на турнир, который пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге.

В ее состав попали 33 игрока, 17 из них представляют СКА . Это вратари Артемий Плешков и Егор Заврагин , защитники Александр Никишин , Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов и Тимур Кол и нападающие Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов и Захар Бардаков.

Помимо «России 25», в турнире примут участие сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.