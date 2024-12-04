17 игроков СКА вошли в заявку «России 25» на Кубок Первого канала
17 игроков СКА вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала.
Сегодня Роман Ротенберг огласил заявку команды на турнир, который пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге.
В ее состав попали 33 игрока, 17 из них представляют СКА. Это вратари Артемий Плешков и Егор Заврагин, защитники Александр Никишин, Данила Галенюк, Никита Смирнов, Арсений Коромыслов и Тимур Кол и нападающие Евгений Кузнецов, Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Григорий Кузьмин, Василий Глотов, Сергей Андронов, Иван Демидов и Захар Бардаков.
Помимо «России 25», в турнире примут участие сборные Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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