«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 23:15

«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 14-м туре АПЛ.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 23:15 по московскому времени.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ