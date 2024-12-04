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  • Журналист Агирре о номинации Месси на The Best: «Это позор, неуважение к тем, кто следит за футболом. Лаутаро выиграл Кубок Америки, был лучшим в сборной Аргентины, но его там нет»
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Журналист Агирре о номинации Месси на The Best: «Это позор, неуважение к тем, кто следит за футболом. Лаутаро выиграл Кубок Америки, был лучшим в сборной Аргентины, но его там нет»

Журналист Эду Агирре назвал позором номинацию Лионеля Месси на приз The Best.

Аргентинец попал в число 11 кандидатов на награду The Best – звание лучшего игрока 2024 года от ФИФА. Претенденты были отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. 

«Мы воздаем должное Месси за победу на чемпионате мира [в 2022 году], это позор.

Это неуважение к людям, которые следят за футболом. Лаутаро Мартинес выиграл Кубок Америки, он был лучшим в сборной Аргентины, но его там нет», – заявил журналист El Chiringuito Эду Агирре.

Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: TNT Sports
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