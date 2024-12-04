КХЛ. «Амур» принимает «Локомотив», «Авангард» против «Сочи», «Спартак» в гостях у «Барыса»

«Амур» принимает «Локомотив» в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард » сыграет против «Сочи », «Спартак » в гостях у «Барыса », «Витязь » встретится с ЦСКА.

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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