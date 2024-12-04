«Атлетик» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Реал» сыграет с «Атлетиком» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

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