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Глава Самарской области о коррупции в футболе: «Я за базар отвечу. Мы не должны финансировать преступников»

Глава Самарской области готов «отвечать за базар» в деле о коррупции в футболе.

«Один мой коллега сказал мне: «Потом ведь отвечать придется». Прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу. Я и заявление подал, и все содействие правоохранительным структурам и я, и мои коллеги окажем, потому что с безобразием нужно заканчивать.

В период проведения специальной военной операции и в любой другой период жизни нашего общества мы должны понимать, что если мы отвечаем за финансирование профессионального футбола, мы должны не портить жизнь тем ребятам, которые все это видят и понимают: «Так, порядка там нет, лучше я пойду на экономический факультет вместо карьеры в футболе».

Я со всем уважением отношусь к агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, и к судьям, потому что 99% судейского корпуса – профессионалы. Но мы не должны финансировать преступников», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире «России 24».

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы

«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит

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К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Россия 24»
Вячеслав Федорищев
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Политика
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