Глава Самарской области о коррупции в футболе: «Я за базар отвечу. Мы не должны финансировать преступников»
«Один мой коллега сказал мне: «Потом ведь отвечать придется». Прошу прощения за выражение, но я за базар отвечу. Я и заявление подал, и все содействие правоохранительным структурам и я, и мои коллеги окажем, потому что с безобразием нужно заканчивать.
В период проведения специальной военной операции и в любой другой период жизни нашего общества мы должны понимать, что если мы отвечаем за финансирование профессионального футбола, мы должны не портить жизнь тем ребятам, которые все это видят и понимают: «Так, порядка там нет, лучше я пойду на экономический факультет вместо карьеры в футболе».
Я со всем уважением отношусь к агентам, которые ведут свою деятельность порядочно, и к судьям, потому что 99% судейского корпуса – профессионалы. Но мы не должны финансировать преступников», – сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в эфире «России 24».
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
«Либо слова назад, либо наказать виновных». Новое в деле о коррупции судей: РПЛ ждет доказательств, губернатор обратился в органы
«А еще эти премии...» Созвали экстренную встречу в РПЛ, обращение в органы было: самарское дело о коррупции шумит
Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки
К чему приведет заявление о взятках российским судьям? Разбор
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий