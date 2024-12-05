21

НБА. «Майами» примет «Лейкерс», «Клипперс» сыграют дома с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Майами» примет на своей площадке «Лейкерс», «Клипперс» встретятся дома с «Миннесотой».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
результаты
logoНБА
logoЛейкерс
logoАтланта
logoМиннесота
logoБостон
logoФиладельфия
logoМилуоки
logoОрландо
logoБруклин
logoМайами
logoДетройт
logoИндиана
logoКлипперс
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. 38+10+6 от Йокича помогли «Денверу» обыграть «Голден Стэйт», «Нью-Йорк» крупно победил «Орландо» и другие результаты
153сегодня, 06:09
НБА. 29 очков Джейлена Брауна помогли «Бостону» разгромить «Майами», «Миннесота» обыграла «Лейкерс» с разницей «+29» и другие результаты
69вчера, 07:16
НБА. «Кливленд» взял верх над «Бостоном», «Хьюстон» оказался сильнее «Оклахомы», «Клипперс» победили «Денвер» и другие результаты
1382 декабря, 06:49
НБА. «Финикс» продлил до четырех серию поражений «Голден Стэйт», 28 очков Макси помогли «Филадельфии» обыграть «Детройт» и другие результаты
1131 декабря, 06:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Евролига. «Монако» уступил «Олимпиакосу», «Милан» расправился с «Црвеной Звездой»
248 минут назад
Ричард Джефферсон: «Леброну Джеймсу нужна помощь»
4сегодня, 21:18
Де’Аарон Фокс: «Дрэймонд Грин любит ударить рукой, а потом посмотреть на судью и спросить: «Что я натворил?»
5сегодня, 19:59
«Даже когда у нас четыре матча за пять дней». По словам Тайрона Лю, Джеймс Харден отказывается пропускать игры
4сегодня, 19:27
Единая лига ВТБ. 32 очка Кантера помогли «Автодору» обыграть в гостях «Енисей», «Пари НН» вырвал победу у МБА-МАИ
17сегодня, 19:12
Кевин Дюрэнт пропустит как минимум одну неделю с растяжением связок
2сегодня, 19:02
Чарльз Баркли: «Денверу» нельзя тратить впустую лучшие годы Йокича»
11сегодня, 18:13
Джоэл Эмбиид возобновил тренировки и наращивает нагрузки
сегодня, 17:59
Егор Демин – второй в рейтинге участников драфта НБА-2025 по версии эксперта The Athletic Сэма Весени
18сегодня, 17:52
Тайриз Халибертон: «Мне стыдно за результат, который мы сейчас показываем на площадке»
2сегодня, 17:07
Ко всем новостям
Последние новости
Еврокубок. «Бурк» победил «Гамбург», «Валенсия» была сильнее «Хапоэля Иерусалим» и другие результаты
50 минут назад
Евгений Богачев о победе над «Астаной»: «Не могу сказать, что УНИКС сыграл гениально. Игра стала легкой прогулкой»
сегодня, 20:58
Лев Лещенко: «Когда профессионально занимался баскетболом, постоянно сталкивались с коррупцией»
сегодня, 20:42
Ожидается, что Стивен Эй Смит продлит контракт с ESPN на 6 лет и 120 млн долларов
5сегодня, 18:58
Велимир Перасович после разгрома «Астаны»: «Не думали о сопернике, сосредоточились на своем баскетболе»
сегодня, 18:29
Болельщики «Кингз» имитировали оральный секс, когда их показали на большом экране
1сегодня, 18:24Видео
Атакующий рейтинг «Индианы» упал со 120,5 до 112
1сегодня, 16:55
Джаред Маккейн: «Кайл Лаури и Тайриз Макси взяли меня под свое крыло»
3сегодня, 16:17
Пол Джордж о Брэндоне Миллере: «Впечатлен его уровнем зрелости»
сегодня, 16:08
Ожидается, что «Уорриорз» будут активны на рынке обменов
3сегодня, 15:42