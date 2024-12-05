НБА. «Майами» примет «Лейкерс», «Клипперс» сыграют дома с «Миннесотой» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут шесть матчей.

«Майами » примет на своей площадке «Лейкерс », «Клипперс » встретятся дома с «Миннесотой». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.