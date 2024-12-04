Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов добровольно приостановил деятельность на посту президента FIE.

Российский бизнесмен руководил Международной федерацией фехтования (FIE) с 2008 года. 1 марта 2022-го он добровольно приостановил исполнение обязанностей главы организации в связи с санкциями Евросоюза.

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«Исполнительный комитет FIE собрался 1 декабря 2024 года и был проинформирован о решении господина Алишера Усманова добровольно приостановить исполнение своих полномочий и обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования в целях обеспечения эффективной работы федерации. Исполнительный комитет принял и ратифицировал решение Усманова», – говорится в заявлении FIE.

«После своей безоговорочной победы Алишер Усманов заявил, что, руководствуясь интересами FIE, предпримет необходимые действия, чтобы избежать распространения несостоятельных с юридической точки зрения санкций, введенных в отношении него, на FIE и ее деятельность, и в этой связи уведомил исполнительный комитет FIE о добровольной приостановке своих полномочий. Все должно решаться в рамках закона и справедливости», – сказал представитель Усманова.

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