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Фетисов о бане России: «Клянчить, проситься – бессмысленно. Они должны будут попросить нас вернуться. Закон сильных гласит: «Сам себя не уважаешь – никто уважать не будет»

Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов.

– Как влияет на детей, которые смотрят на спорт, на желание чего-то добиться в будущем то, что сегодня наши спортсмены не принимают участие в больших международных соревнованиях?

– Ты знаешь, это же все зависит от нас. Мое мнение совершенно понятно: клянчить, проситься – бессмысленно. Они должны будут попросить нас вернуться обратно. А для этого мы должны уважать сами себя – поднять статус чемпиона России, обладателя Кубка России, обладателя гран-при России, если это фигурное катание. 

У той же Америки можно много полезного и интересного почерпнуть. Там, если ты олимпийский чемпион, это хорошо, но если ты чемпион Америки, это совсем другой статус. Это и система бесплатного образования, престиж и уважение. Много чего. 

Почему мы должны закрывать спорт, если не участвуем в международных соревнованиях? Ну глупость! Давайте студенческий спорт сейчас разовьем. Давайте будем строить спортивные объекты в университетах, создадим студенческую систему соревнований.

У нас каждый год десятки тысяч мальчишек и девчонок заканчивают спортивные школы и уходят в никуда. А тут они перейдут в студенческий спорт, продолжат заниматься тем делом, которым занимались с детства, и у многих появятся шансы вернуться в профессиональный спорт, о чем они мечтали. 

– Мне кажется, конкуренция со стороны представителей всего земного шара тебя подстегивает. Ты растешь за счет того, что видишь, что-то лучшее [в других странах]. Не будет ли страдать качество наших спортсменов?

– Мы вернемся обязательно, но сетовать на то, что из-за этого мы не можем развивать спорт, – это неправильно. Если брать историю нашей страны, то мы до Великой Отечественной Войны не участвовали ни в каких соревнованиях, нас просто не пускали. Когда мы победили в Великой Отечественной Войне, сразу поехали на Олимпийские Игры. К Олимпиаде в Хельсинки мы уже стали элитной спортивной страной. Значит, спорт у нас развивался?

Тарасовы появились, которые определили развитие хоккея на десятилетия и много чего еще. У нас было самое большое количество спортивных вузов в мире. Государство думало, что спорт – это не только участие в международных соревнованиях, но и социальный феномен во всех отношениях. 

Меня бесит сегодня, когда смотришь чемпионат страны по телевизору, а людей [на трибунах] нет. По-моему, только фигурное катание собирает полные залы. А как мы хотим поддержать нашего спортсмена, который незаслуженно обижен международными организациями? Просто беспредельничают и МОК, и спортивные федерации. Просто попирают спортивные принципы по отношению к нашим ребятам и белорусам. Ну что это такое? И мы не приходим их поддержать. 

Мы сегодня получили возможность обратиться вовнутрь и создать систему, которая даст нам перспективу, будущее, надежду. Главное – уважать самих себя. Закон сильных гласит: «Сам себя не уважаешь – никто уважать не будет», – сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в интервью Роману Костомарову.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: канал Романа Костомарова на Rutube
logoКХЛ
logoВячеслав Фетисов
logoРоман Костомаров
logoАнатолий Тарасов
logoМОК
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