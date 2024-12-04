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Кубок мира. Индивидуальная гонка. Вирер стартует 12-й, Хаузер – 27-й, Тандревольд – 44-й, Симон – 48-й, Ханна Оберг – 50-й, Лу Жанмонно – 60-й

Вирер, Тандревольд, Симон, Оберг пробегут индивидуальную гонку на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Укороченная индивидуальная гонка

Начало – 18:20 по московскому времени (4 декабря).

Старт-лист

3. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)

8. Марен Киркеэйде (Норвегия)

10. Йоханна Пуфф (Германия)

12. Доротея Вирер (Италия)

18. Анамария Лампич (Словения)

25. Жанна Ришар (Франция)

27. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

28. Софи Шово (Франция)

32. Юлия Джима (Украина)

38. Маркета Давидова (Чехия)

40. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)

44. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

46. Эльвира Оберг (Швеция)

48. Жюлия Симон (Франция)

50. Ханна Оберг (Франция)

52. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)

54. Франциская Пройс (Германия)

56. Каролине Кноттен (Норвегия)

58. Ванесса Фойгт (Германия)

60. Лу Жанмонно (Франция)

62. Юни Арнеклейв (Норвегия)

63. Алина Стремоус (Молдова)

Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
индивидуальная гонка (жен)
результаты
logoКонтиолахти
logoКубок мира по биатлону
Марен Киркеэйде
Йоханна Пуфф
logoсборная Норвегии жен
logoЕкатерина Аввакумова
logoДоротея Вирер
logoсборная Южной Кореи жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Германии жен
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
logoЖюлия Симон
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Софи Шово
logoсборная Австрии жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoЭльвира Оберг
logoКаролине Кноттен
logoсборная Швеции жен
logoЮлия Джима
logoХанна Оберг
Жанна Ришар
logoсборная Словении жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoМаркета Давидова
logoсборная Чехии жен
logoАнамария Лампич
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoВанесса Фойгт
logoАлина Стремоус
Лу Жанмонно
logoсборная Швейцарии жен
logoсборная Украины жен
logoсборная Молдовы жен
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