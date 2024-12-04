Кубок мира. Индивидуальная гонка. Вирер стартует 12-й, Хаузер – 27-й, Тандревольд – 44-й, Симон – 48-й, Ханна Оберг – 50-й, Лу Жанмонно – 60-й
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Укороченная индивидуальная гонка
Начало – 18:20 по московскому времени (4 декабря).
Старт-лист
3. Екатерина Аввакумова (Южная Корея)
8. Марен Киркеэйде (Норвегия)
10. Йоханна Пуфф (Германия)
12. Доротея Вирер (Италия)
18. Анамария Лампич (Словения)
25. Жанна Ришар (Франция)
27. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
28. Софи Шово (Франция)
32. Юлия Джима (Украина)
38. Маркета Давидова (Чехия)
40. Лена Хекки-Гросс (Швейцария)
44. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
46. Эльвира Оберг (Швеция)
48. Жюлия Симон (Франция)
50. Ханна Оберг (Франция)
52. Жюстин Брезаз-Буше (Франция)
54. Франциская Пройс (Германия)
56. Каролине Кноттен (Норвегия)
58. Ванесса Фойгт (Германия)
60. Лу Жанмонно (Франция)
62. Юни Арнеклейв (Норвегия)
63. Алина Стремоус (Молдова)
Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
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