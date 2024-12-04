Ван дер Варт о Роналду: «Единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел – Криштиану приходил на тренировки первым и уходил последним. Он не радовался победе 6:0, если не забивал»

Рафаэл ван дер Варт высказался о характере Криштиану Роналду.

– Я всегда в шутку говорю, что Роналду – единственный игрок, чью пипиську я никогда не видел. Он приходил на тренировки первым и уходил последним.

Прежде всего, его тело – вау! Машина. Он немного опередил свое время, сейчас игроки именно такие. Но его работа в тренажерном зале, еда, сон – для него это было важнее, чем интенсивные тренировки.

Роналду был невероятно эгоистичным, он был недоволен, если мы выигрывали со счетом 6:0, но он не забивал. Когда мы проигрывали, но он делал дубль, все было в порядке!

– Роналду играет только для себя?

– Нет, нет! Просто ему нужно было забивать. Так же, как и Руду ван Нистелрою – я много общался с ним, и это было очень интересно, потому что он все время говорил: «Мне нужны голы! Мне нужны голы!» – сказал бывший игрок «Реала » и сборной Нидерландов .