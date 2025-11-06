Семак об ответном матче с «Динамо» в гостях: «Получается, в группе Кубка лучше проигрывать, чем выигрывать. Мы, победители группы, первый матч играем дома, второй – на выезде. Непонятно»

Сергей Семак: В группе Кубка России лучше проигрывать, чем выигрывать.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался касательно предстоящего ответного матча в Москве против «Динамо» в Фонбет Кубке России после поражения 1:3 в первой игре.

– Насколько критично то, что «Зенит» ответный матч будет начинать с минус два, и он будет выездным?

– Любой матч… То, что мы, как победители группы, первый матч играем дома, второй – на выезде, – это мне непонятно, как.

Есть определенные моменты, связанные с проведением турнира Кубка России, которые, конечно, могли были дополнить для того, чтобы проходных матчей было меньше, чтобы было интереснее.

С точки зрения регламента я говорил, останавливался, что мы свои какие-то комментарии давали. Но думаю, что они не понадобились составителям.

Конечно, можно было бы сделать, внести коррективы, и матчей интересных было бы больше, и более справедливое было положение, когда побеждавшая команда имела бы ценность.

А получается, что в группе лучше проигрывать матчи, выходить и проигрывать, чем выигрывать и попадать в худшие условия. Конечно, достаточно старые принципы, но регламент – есть регламент. От нас это не зависит.

Следующая игра выездная, ничего страшного. Будем играть, а там посмотрим. Шансы всегда есть, – сказал Сергей Семак .