39-летний Халк забил 500-й гол в карьере. У бразильца 94 мяча за «Зенит»

Халк забил 500-й гол в карьере.

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баия » (3:0).

Этот мяч стал 500-м в карьере в 972 матчах для 39-летнего бразильца.

Халк забил 132 гола за «Атлетико Минейро », 95 – за «Порту», 94 – за «Зенит », 93 – за «Шанхай Порт », 45 – за «Токио Верди», 26 – за «Саппоро», 11 – за сборную Бразилии, 3 – за «Кавасаки», 1 – за олимпийскую сборную Бразилии.