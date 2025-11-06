39-летний Халк забил 500-й гол в карьере. У бразильца 94 мяча за «Зенит»
Халк забил 500-й гол в карьере.
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк забил гол в матче 32-го тура чемпионата Бразилии против «Баия» (3:0).
Этот мяч стал 500-м в карьере в 972 матчах для 39-летнего бразильца.
Халк забил 132 гола за «Атлетико Минейро», 95 – за «Порту», 94 – за «Зенит», 93 – за «Шанхай Порт», 45 – за «Токио Верди», 26 – за «Саппоро», 11 – за сборную Бразилии, 3 – за «Кавасаки», 1 – за олимпийскую сборную Бразилии.
Источник: Globo
