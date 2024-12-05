«Ливерпуль» опережает «Челси» и «Арсенал» на 7 очков, «Ман Сити» – на 9

Отрыв «Ливерпуля» от преследователей сократился после игр 14-го тура АПЛ.

Команда Арне Слота разделила очки с «Ньюкаслом» – 3:3. У нее 35 баллов.

Следом идут «Челси » и «Арсенал », набравшие по 28 баллов, а замыкает четверку «Манчестер Сити », отстающий от лидера на 9 очков. Сравняться с «горожанами» еще может «Брайтон », у которого 23 очка и игра в запасе.