Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд – в матче с «Атлетиком». Агирресабала, ударивший двумя руками в голову Рюдигера, отбил удар Килиана

Килиан Мбаппе вновь не забил пенальти за «Реал».

Мадридская команда играет на выезде с «Атлетиком» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).

На 67-й минуте матча арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес назначил пенальти в пользу «Реала». Голкипер «Атлетика » Хулен Агирресабала двумя руками ударил в голову Антонио Рюдигерю в воздухе, после того как защитник сыграл головой, и получил предупреждение.

Подошедший к точке Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти – Агирресабала отбил удар нападающего «Реала ».

Ранее Мбаппе не забил пенальти в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:2).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.