Мбаппе не забил 2-й пенальти подряд – в матче с «Атлетиком». Агирресабала, ударивший двумя руками в голову Рюдигера, отбил удар Килиана
Килиан Мбаппе вновь не забил пенальти за «Реал».
Мадридская команда играет на выезде с «Атлетиком» в перенесенном матче 19-го тура Ла Лиги (1:2, второй тайм).
На 67-й минуте матча арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес назначил пенальти в пользу «Реала». Голкипер «Атлетика» Хулен Агирресабала двумя руками ударил в голову Антонио Рюдигерю в воздухе, после того как защитник сыграл головой, и получил предупреждение.
Подошедший к точке Килиан Мбаппе не смог реализовать пенальти – Агирресабала отбил удар нападающего «Реала».
Ранее Мбаппе не забил пенальти в матче с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов (0:2).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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