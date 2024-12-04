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Мазрауи отказался надеть радужную куртку перед матчем с «Эвертоном», игроки «МЮ» его поддержали и тоже не стали этого делать. Adidas разочарован

Футболисты «МЮ» поддержали Нуссаира Мазрауи и отказались надеть радужные куртки.

На прошлой неделе в Премьер-лиге проводилась акция Rainbow Laces. В рамках нее капитаны команд должны были выйти на поле с элементами радужных цветов.

Ранее стало известно, что Футбольная ассоциация Англии (FA) может наказать защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи за надпись «Я люблю Иисуса» на радужной повязке, так как религиозные лозунги запрещены.

По данным The Athletic, игроки «Манчестер Юнайтед» должны были выйти на игру с «Эвертоном» (4:0) 1 декабря в радужных куртках от adidas.

Однако марокканский футболист Мазрауи, купленный летом у «Баварии» за 15 млн фунтов, отказался надевать такую одежду, сославшись на то, что он мусульманин и религиозен.

После этого команда решила, что ни один игрок не наденет подобную куртку, чтобы Мазрауи не стал единственным, публично отказавшимся от этого жеста. Решение было принято за несколько часов до игры в воскресенье.

При этом не все в раздевалке были довольны таким решением. А в adidas выразили разочарование.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
игровая форма
logoпремьер-лига Англия
logoстиль
logoНуссаир Мазрауи
logoМанчестер Юнайтед
logoadidas
logoЭвертон
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