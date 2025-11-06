У «Кайрата» 3 поражения с общим счетом 2:11 и ничья с «Пафосом» в общем этапе ЛЧ
У «Кайрата» одно очко в 4 турах общего этапа ЛЧ.
«Кайрат» набрал одно очко в 4 турах общего этапа Лиги чемпионов.
Сегодня казахстанская команда уступла «Интеру» на выезде со счетом 1:2.
В общем этапе ЛЧ «Кайрат» проиграл 3 из 4 матчей и сыграл вничью с «Пафосом» (0:0). Общий счет – 11:2.
«Кайрат» занимает 34-е место в таблице, набрав 1 очко.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
