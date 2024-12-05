«Реал» проиграл 2 из 3 последних матчей
«Реал» выиграл только один из трех последних матчей.
Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Атлетику» (1:2) в 19-м туре Ла Лиги.
27 ноября мадридцев также обыграл «Ливерпуль» в Лиге чемпионов – 0:2. Между этими играми была победа над «Хетафе» в чемпионате – 2:0.
7 декабря «Реал» выступит в гостях у «Жироны».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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