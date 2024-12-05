«Реал» проиграл 2 из 3 последних матчей

«Реал» выиграл только один из трех последних матчей.

Команда Карло Анчелотти сегодня уступила «Атлетику » (1:2) в 19-м туре Ла Лиги .

27 ноября мадридцев также обыграл «Ливерпуль » в Лиге чемпионов – 0:2. Между этими играми была победа над «Хетафе » в чемпионате – 2:0.

7 декабря «Реал » выступит в гостях у «Жироны».