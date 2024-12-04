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Правозащитники заявили, что более 135 человек погибли в давке в Гвинее на матче, большинство – дети. Власти говорят о 56 жертвах и грозят арестами за фэйки

Активисты обвинили власти Гвинеи в занижении числа жертв давки среди болельщиков.

Ранее сообщалось, что около 56 человек погибли в давке после стычки болельщиков в Гвинее. Драка во время матча команд городов Лабе и Нзерекоре началась из-за спорного решения судьи – фанаты бросали камни и выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ.

Как сообщает BBC, правозащитные организации Гвинеи утверждают, что в давке в воскресенье погибло более 135 футбольных болельщиков, большинство из которых – дети. Эти данные не подтверждены, цифра намного превышает официальную – 56 человек.

По словам правозащитников, их оценка основана на информации из больниц, с кладбищ, от свидетелей на стадионе, семей жертв, из мечетей, церквей и местных СМИ. Более 50 человек еще числятся пропавшими без вести.

Правозащитные группы заявили, что на закрытой территории стадиона было чрезмерное использование слезоточивого газа, а транспортные средства, перевозившие официальных лиц, покидавших стадион, сбивали людей, которые пытались выбраться.

Однако правительство Гвинеи предостерегло жителей от распространения «непроверенной» информации, заявив, что расследование трагедии во втором по величине городе страны Нзерекоре продолжается. Министр юстиции Яя Кайраба Каба заявил, что любой, кто распространяет «непроверенную или вредоносную информацию», будет арестован и привлечен к ответственности. 

«Правительство объявило предварительные цифры, а кто-то дает другие цифры, и где противоречие? Мы не говорили, что это окончательные цифры», – заявил представитель правительства Гвинеи Усман Гауаль.

Отметим, что Гвинея входит в число ряда африканских стран, которым в настоящее время запрещено проводить международные футбольные матчи из-за несоответствия международным стандартам.

Давка на стадионе в Гвинее: больше 50 погибших, началась из-за реакции на решение судьи

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
происшествия
болельщики
logoсборная Гвинеи
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