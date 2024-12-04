«Ливерпуль» предложил ван Дейку новый контракт, но он пока не оправдывает ожиданий защитника. Переговоры с Трентом тоже идут

Вирджил ван Дейк получил предложение от «Ливерпуля» по новому контракту.

Соглашение 33-летнего защитника сборной Нидерландов рассчитано до лета 2025 года. Такие же сроки контрактов у Мохамеда Салаха и Трента Александер-Арнолда.

По данным The Athletic, «Ливерпуль» уже сделал первое предложение ван Дейку . Однако оно не оправдало ожиданий игрока. Пока в переговорах между сторонами не было прорыва в плане финансов и продолжительности сделки.

Диалог продолжается уже некоторое время. Все трое лидеров «красных» играют центральную роль в хорошем старте сезона под руководством нового главного тренера Арне Слота.

Также ведутся переговоры между «Ливерпулем » и Трентом. Его возраст (26 лет) и статус выпускника клубной академии отличают этот случай от переговоров с 32-летним Салахом и ван Дейком. К правому защитнику есть предметный интерес со стороны «Реала», но, как и в случае с его партнерами по команде, пока нет ясности в том, чем все закончится.

Что касается Салаха, то он ранее он заявил : «Уже почти декабрь, а я не получал предложений от «Ливерпуля». Разочарован. Я скорее вне клуба, чем в нем». После победы над «Ман Сити» (2:0) он сказал : «Эта ситуация сидит в моей голове. Это мой последний домашний матч за «Ливерпуль» против «горожан» по состоянию на данный момент, хотел насладиться».

Однако ожидается, что в скором времени ситуация с предложением по новому контракту должна измениться.

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