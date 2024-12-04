Глава Самарской области об РПЛ и коррупции: «Нет конструктивного взаимодействия с лигой. Записал кружочек – ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция»
«Я за честность, поэтому скажу откровенно. В Российском футбольном союзе (РФС), когда увидели, что у нас есть определенное движение по наведению порядка в клубе, они вышли сначала на руководителя клуба, потом поняли, что с ним, наверное, не стоит общаться.
Позвонили мне и сказали: «Слушай, у тебя там есть движение, давай подумаем вместе, как правильно одну из 16 команд высшей лиги развивать». И мы начали работать вместе.
Про РПЛ я, может быть, обидно скажу для себя в первую очередь, себя дискредитирую, но я не профессионал в футболе, мне об этом часто говорят, а я это подтверждаю. Я вообще не профессионал в футболе, я экономист.
Так вот я не знал про РПЛ до момента, когда мне сказали, что кто-то мне написал какое-то обращение. Знаете, как в СМИ – кинул куда-то бумажку: ты давай-ка, мол, прилетай, или че-то там…
Нет конструктивного взаимодействия вообще, хотя «Крылья Советов» являются на 74-76% учрежденными правительством, мы учредители. Мы взносы платим в РПЛ, достаточно серьезные, миллионы рублей – не буду говорить, чтобы никого не смущать. Этого взаимодействия нет.
Я попросил контакт, записал кружочек и сказал: «Здравствуйте, я Вячеслав Федорищев. Хотел с вами переговорить на такую-то тему». Ни ответа, ни привета. Значит, такая позиция у РПЛ. Я ее ни в коем случае не подвергаю обсуждению, у каждого свои задачи – у меня своя», – сказал губернатор Вячеслав Федорищев в эфире телеканала «Россия 24».
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