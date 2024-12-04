«Спартак» сыграет в группе с «Динамо» и «Краснодаром» в Winline Зимнем кубке РПЛ-2025, «Зенит» – с ЦСКА и «Ростовом»

Назван состав групп Winline Зимнего кубка РПЛ-2025.

Третий розыгрыш турнира пройдет в Абу-Даби и стартует 30 января с матчей группового этапа, а завершится 11 февраля.

Команды разбиты на две группы по три участника в каждой. Внутри групп команды сыграют против соперников по разу.

Группа А: «Спартак », «Динамо », «Краснодар »

Группа Б: «Зенит », ЦСКА , «Ростов »

В 2023-м и 2024-м «Спартак» становился победителем турнира.