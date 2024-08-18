Триумф «Барселоны», «Байера» и «Шанхая» Слуцкого, камбэк «Ростова», неудачи «Аль-Насра» Роналду и миланских клубов, свадьба Трусовой и Игнатова, проигранный суд Телегина и другие новости

1. «Барселона» стартовала в Ла Лиге с волевой победы над «Валенсией» (2:1) – дубль сделал Левандовски. Но не обошлось без судейского скандала: Пау Кубарси вполне мог получить вторую желтую карточку во втором тайме.

2. Роналду снова не сумел завоевать с «Аль-Насром» относительно значимый трофей: его команда была разгромлена «Аль-Хилалем» при участии Малкома в финале Суперкубка Саудовской Аравии – 1:4. Криштиану проигнорировал вручение серебряных медалей и ушел в раздевалку.

3. «Байер» впервые выиграл Суперкубок Германии, дополнив и без того прекрасную коллекцию трофеев в этом году. Но в игре со «Штутгартом» пришлось спасаться в концовке и уповать на мастерство и удачу в серии пенальти.

4. «Ростов» совершил впечатляющий камбэк в игре с «Оренбургом»: Комличенко забил два гола за минуту, а Роналдо, ранее не реализовавший пенальти, отличился в добавленное ко второму тайму время. Спортивный директор проигравшей команды остался крайне недоволен судейством.

5. «Шанхай Шеньхуа» Леонида Слуцкого сократил отставание от лидера китайской лиги, обыграв его со счетом 3:1. «Шанхай Порт» уступил в чемпионате впервые – и удаление в первом тайме сыграло не последнюю роль в этом.

6. Первые матчи в АПЛ провели «Арсенал» и «Ливерпуль». Обе команды победили со счетом 2:0 – «Вулверхэмптон» и «Ипсвич» соответственно.

7. Фигуристы Александра Трусова и Макар Игнатов поженились. Девушка сменила фамилию – теперь как у супруга. На церемонии бракосочетания отметились сыновья Евгения Плющенко, Сергей Дудаков, Анна Щербакова.

8. Иван Телегин проиграл суд Пелагее, и теперь их 7-летняя дочь сможет выезжать за границу без разрешения отца.

9. Лионель Месси хочет, чтобы экоактивисты, облившие краской его виллу, компенсировали 50 тысяч евро, но организаторы акции считают сумму завышенной и настаивают на том, что недвижимость построена незаконно.

10. Игорю Осинькину после очередной неудачи «Крыльев Советов» грозит увольнение, и Сергей Юран может возглавить команду при таком исходе. Впрочем, в клубе опровергают эту информацию.

11. UFC 305. Кай Кара-Франс победил Стива Эрцега техническим нокаутом в первом раунде, Дэн Хукер победил Матеуша Гамрота раздельным решением судей. Все результаты вечера – здесь.

12. Миланские клубы не лучшим образом начали чемпионат Италии, разделив очки с «Дженоа» и «Торино». Но если «Интер» упустил победу в концовке, то «Милан» еле выцарапал одно очко благодаря двум голам после 88-й.

13. В 1/4 финала в Цинциннати Рублев проиграл Синнеру, а Мирра Андреева уступила Швентек.

14. На чемпионате России по легкой атлетике Тангара, Полина Ткалич, Кочанова, Худяков одержали победы, а Ласицкене и Моргунов стали вторыми.

15. «Краснодар» купил за 4 млн евро защитника «Мальорки» Гонсалеса. Джованни подписал контракт на 3 года.

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