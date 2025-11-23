Бителло о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но сейчас нужно забыть о прошлом»
Бителло о Карпине: когда так много правил, некоторым может быть некомфортно.
Полузащитник «Динамо» Бителло высказался о работе с Валерием Карпиным, покинувшим команду в этом месяце.
– Карпин был строгим тренером?
– Каждый игрок воспринимает строгость по‑разному. Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно.
Но мы, как футболисты, должны принимать условия. Но сейчас нужно забыть то, что было в прошлом, – сказал Бителло.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
