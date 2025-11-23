Бителло о Карпине: «Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно. Но сейчас нужно забыть о прошлом»

Бителло о Карпине: когда так много правил, некоторым может быть некомфортно.

Полузащитник «Динамо » Бителло высказался о работе с Валерием Карпиным , покинувшим команду в этом месяце.

– Карпин был строгим тренером?

– Каждый игрок воспринимает строгость по‑разному. Когда так много правил, некоторым может быть некомфортно.

Но мы, как футболисты, должны принимать условия. Но сейчас нужно забыть то, что было в прошлом, – сказал Бителло .