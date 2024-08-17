Рудковская о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Пять четверных прыжков – пять метров фата. Все тайны не раскрываю, как фея-крестная этой сказки»

Теги светская хроника Яна Рудковская Макар Игнатов Александра Игнатова (Трусова) Фигурное катание

Яна Рудковская рассказала подробности свадьбы Трусовой и Игнатова.

«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову – Русскую Ракету – Королеву четверных и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием.

Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт – русская сказка. Площадка – историческая усадьба в Подмосковье – «Золотой Лев». 

За свадебные образы всех, не только невесты, замечу, и то самое сказочное платье – отвечает кутюрное ателье Юлии Прокип.

Скоро мы покажем, какой может быть российский свадебный кутюр с 5 м фатой, да такой, что Сааб с Зухаиром Мурадом бы заценили точно. 5 четверных прыжков – 5 метров фата.

Скромные и стильные бриллиантовые украшения на невесте – от ателье Geoma, у которых мы недавно гуляли все на 10-летии.

Декор – лучший декоратор России Лида Симонова и ее LidSeventHouse. Шампанское рекой – только Золотая Балка, которую наша Снежана Георгиева довела до идеального вкуса! А какие вина у них, ребята!

Организаторы – агентство Юлии Дубовой. Торт от Синициных – это как отдельный вид искусства, жду его, чтобы вживую увидеть, так как масштаб и концепт, конечно же, уникальный. Кормить будут вкусно и сытно, Corso-кейтеринг.

Все тайны не раскрываю, как фея-крестная этой сказки, буду держать вас в курсе, потому что это будет ну очень красиво, они это заслужили!», – написала Рудковская в телеграм-канале.

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109 комментариев
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Я как тот раджа из мультфильма про антилопу-"Пощадите! Довольно!"(с)
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Всех прорекламировала, молодец. Яна на работе))
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Яна прям молодец, отработала! Рекламы накидала полную панамку)) продукт плейсмент ядренть! Ну че, это норм)) давайте, валяйте свой "свадебный кутюр", полюбопытствуем. Только к "пять четверных" не примазывайтесь там всем своим фешином, это не ваша заслуга. Ваша заслуга - фата 5 метров, пуанты, рыбный хвост и семейный сьют. Спортивные достижения Трусовой, 5 четверных, олимпийское серебро, ее спортивное имя, ее товарный знак - заслуга тренерского штаба Тутберидзе. Вы сейчас пользуетесь результатом их труда. Благодаря им (ну, и конечно благодаря неожиданной духовной тяги Трусовой к материальным благам семейства дорохо-бохато) вы имеете у себя в горках единственное продаваемое имя, на котором, собственно и стоит весь ваш простенький маркетинг, а также системное потребление грантов. Так что еще раз скажите спасибо ТШТ и жажде богатств Трусовой, которую, кстати, не забывайте вовремя и всецело удовлетворять, а то Золушка быстро найдет себе другую "фею"
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С этой феей нельзя расслабляться, а то потом выкатит счет на 5 метров, «как 5 четверных!»
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Фея-крестная в нашу эпоху Шрека - сомнительный персонаж.
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Какой-то рекламный пост, в котором сама игнатова-трусова напрочь затерялась 😁
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5 метров понтов....
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В одном посте 10 рекламных интеграций! Так умеет только баба Яна
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Я дико извиняюсь, но кто такие Сааб и Зухаир?
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Где Рудковская - там дурновкусие. Дорохо-бохато. Яне не исстребить в себе 90-е. Независимо от этого, Саше и Макару счастья.
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Ответ Грязный лютик
И как будут называться? Игнатонюхи?
Игнатрусы 🤣
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Ответ Jessi
Яна молодец, такую свадьбу организовала и оплатила. Саша с Макаром ноги ей должны целовать
Да там все по бартеру)
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Ответ Jessi
Яна молодец, такую свадьбу организовала и оплатила. Саша с Макаром ноги ей должны целовать
Насчёт оплатила, уверен, вы погорячились.
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+16
Насколько я помню сказку ,дары феи крёстной превратились в тыкву, мышей, крысу....
+18
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Ответ Ирина Ларина
А что брилЬянты не вынесли в заголовок?)
Это же не Загитова, Голубю можно
+16
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Эти двое с красными и белыми волосами пока не понимают, что до конца жизни теперь с этой аферисткой не расплатятся.
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Ой, да в статье правильно, в отличие от Яны, написали 😂🤣 а где ж любимое «пунктуация и орфография автора сохранена»?)
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Курток импортных замшевых - пять, все вписать в счет.
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Мда... Стыдно было читать
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Ну это всё понятно и ожидаемо - дирижирует Яна. Значит будет дорого-богато, сказочно и с размахом. А мне вот очень понравились Саша с Макаром в загсе, как и положено молодой паре. Красивые, милые, без вычурности.
+21
-8
+13
Мне интересно трусоботы будут менять фамилию?
+16
-5
+11
Ответ Адриана
Я дико извиняюсь, но кто такие Сааб и Зухаир?
Наверно, шаурмовщики или торговцы овощами с рынка из бурного бабкоянкиного прошлого
+14
-4
+10
Почему редакция правит ошибки рудковской? У автора "брильянтовые" украшения и много чего ещё.
+13
-3
+10
А что брилЬянты не вынесли в заголовок?)
+15
-5
+10
Ответ Олимпионик
Игнатов на своей свадьбе будет как бедный родственник
ну так он такой и есть.
Наверно и брачный контракт подписал, в котором отказывается претендовать на все богатства барыни в случае развода... 😏
+13
-4
+9
Ответ Грязный лютик
К сожалению, Аня действительно приехала на этот балаган. Для чего...
Вы же так переживали, что ее там нет))

вот, есть))
+10
-1
+9
А из торта вылетят золотые гномы.....пять )
+11
-3
+8
Держите в курсе, когда там такой же шикарный развод будет
+12
-4
+8
Ответ Jessi
Комментарий удален модератором
Бедная Муравьева))) У Яны нет денег для Муравьевой. Все ушло на свадьбу Трусовой
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Ответ Jessi
Зачем Муравьевой деньги Яны? Муравьевой не нужно содержать неработающую семейку, как Саше Трусовых и обеспечивать новоиспеченного мужа. Платить за родительский дом, гелик и квартиру. И Макару гелик хочется… У Муравьевой и ее семьи квартиры в Москве и дом на Новорижском шоссе с бассейном и даже без ипотеки)
За Гелендваген она не платит

Более того, я уверен, что ты и я за него в итоге платим своими налогами

Ты думаешь, как эти Феррари/изумруды на жопе ивлеевой оказались? Инфоцыгане в России ничего не в состоянии продать в таких масштабах, чтобы столько у них осталось навара

Это обычные мутные схемы обнала
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