Рудковская о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Пять четверных прыжков – пять метров фата. Все тайны не раскрываю, как фея-крестная этой сказки»

Яна Рудковская рассказала подробности свадьбы Трусовой и Игнатова.

«Поздравляем красивых и счастливых Сашу Трусову – Русскую Ракету – Королеву четверных и вице-чемпиона России Макара Игнатова с их бракосочетанием.

Делаем им сейчас красивую сказку в волшебной усадьбе в 180 км от Москвы. Концепт – русская сказка. Площадка – историческая усадьба в Подмосковье – «Золотой Лев».

За свадебные образы всех, не только невесты, замечу, и то самое сказочное платье – отвечает кутюрное ателье Юлии Прокип.

Скоро мы покажем, какой может быть российский свадебный кутюр с 5 м фатой, да такой, что Сааб с Зухаиром Мурадом бы заценили точно. 5 четверных прыжков – 5 метров фата.

Скромные и стильные бриллиантовые украшения на невесте – от ателье Geoma, у которых мы недавно гуляли все на 10-летии.

Декор – лучший декоратор России Лида Симонова и ее LidSeventHouse. Шампанское рекой – только Золотая Балка, которую наша Снежана Георгиева довела до идеального вкуса! А какие вина у них, ребята!

Организаторы – агентство Юлии Дубовой. Торт от Синициных – это как отдельный вид искусства, жду его, чтобы вживую увидеть, так как масштаб и концепт, конечно же, уникальный. Кормить будут вкусно и сытно, Corso-кейтеринг.

Все тайны не раскрываю, как фея-крестная этой сказки, буду держать вас в курсе, потому что это будет ну очень красиво, они это заслужили!», – написала в телеграм-канале.

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