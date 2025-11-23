Тихонов про игру в манеже: «Все говорят, что лучше здесь, чем в такую погоду на улице. В Енисей сдует, может»

Андрей Тихонов считает, что лучше играть в манеже, чем в холод на улице.

«Енисей» сыграл вничью с «Родиной» в 20-м туре Pari Первой лиги (0:0). После матча главный тренер красноярцев объяснил, почему матч провели в крытом манеже.

«Манеж все-таки лучше. Все, и футболисты, говорят, что лучше здесь играть, чем в такую погоду на улице. Потому что, может, в Енисей сдует. Так что пускай не завидуют нашему манежу», – сказал Тихонов.

После 20 туров Первой лиги «Енисей» идет 12-м в таблице, «Родина» находится на третьем месте. В следующем матче красноярцы 30 ноября примут «Ротор», клуб из Москвы 1 декабря сыграет дома с «КАМАЗом».