Директор «Оренбурга» Андреев: «Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», #####. Его бригада, кто сидел на ВАРе, на #####... Уверен, он не приходил и не говорил: «Дайте денег, помогу победить, ## ###»
Директор «Оренбурга» жестко высказался о судействе после игры с «Ростовом» (2:3).
– Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», ##### (блин).
– Что произошло в подтрибунном помещении? Крики, оры...
– Ну ниче, ##### (блин). Ну невозможно, ##### (блин), 99%, ##### (блин), единоборство спорных судить в одну сторону. Эта победа... Мы со своими ошибками разберемся.
Но вот это все, бригада Безбородова. И вот те, кто сидел на ВАРе, на ##### (хренаре). Где они там сидели, ##### (блин). В моем понимании они больше на ##### (хренаре) сидели.
– Как конкретно можно решить данную проблему?
– Когда, ##### (блин), все соберутся и скажут: «Давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом». Я на сто процентов уверен, что Безбородов не пришел, ##### (блин), и [не] сказал, ##### (блин): «Дайте мне денег, я вам помогу, ## ### (на фиг), победить».
Как, ##### (блин), вот эта резонансная ситуация с «Нижний» – «Махачкала». Вот это все, ##### (блин), все происходит на регулярной основе. Эти судьи продолжают судить. Шафеев, ##### (блин), тогда судил «Крылья» – «Нижний», ###### (сделал) так. Ниче, ##### (блин), и вышел на ВАР, то же самое сделал.
Как мы это победим? Это делает наш футбол лучше? Конкурентоспособнее? Если да, то ### (фиг) с ним. Пусть делают так, – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.
Директор «Оренбурга» Андреев о предложении написать письмо Дюкову: «Если, #####, стоит задача оставить клубы со стадионами, пусть оставляют. Это сделает наш футбол лучше и конкурентоспособнее»
Достали эти дебильное споры с арбитром по несколько минут.
######## Безбородова ##### ## ###.
Ну ниче ##### ###### ##### ## ###.
Ну невозможно ##### ###### ##### ## ###.
Где они там ##### ###### ##### ## ###.
В моем понимании ##### ###### ##### ## ###.
Когда ##### ###### ##### ## ###.
Если да, то ### # ###.
Не благодарите.
По этому матчу хз, не смотрел,’ было бы интересно нейтральный разбор почитать.