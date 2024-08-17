Директор «Оренбурга» Андреев: «Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», #####. Его бригада, кто сидел на ВАРе, на #####... Уверен, он не приходил и не говорил: «Дайте денег, помогу победить, ## ###»

Теги Ростов премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Оренбург Дмитрий Андреев видеоповторы Пари НН Динамо Махачкала брань Футбол

Директор «Оренбурга» жестко высказался о судействе после игры с «Ростовом» (2:3).

– Поздравляю Безбородова с победой «Ростова», ##### (блин).

– Что произошло в подтрибунном помещении? Крики, оры...

– Ну ниче, ##### (блин). Ну невозможно, ##### (блин), 99%, ##### (блин), единоборство спорных судить в одну сторону. Эта победа... Мы со своими ошибками разберемся.

Но вот это все, бригада Безбородова. И вот те, кто сидел на ВАРе, на ##### (хренаре). Где они там сидели, ##### (блин). В моем понимании они больше на ##### (хренаре) сидели.

– Как конкретно можно решить данную проблему?

– Когда, ##### (блин), все соберутся и скажут: «Давайте играть в футбол, давайте заниматься футболом». Я на сто процентов уверен, что Безбородов не пришел, ##### (блин), и [не] сказал, ##### (блин): «Дайте мне денег, я вам помогу, ## ### (на фиг), победить».

Как, ##### (блин), вот эта резонансная ситуация с «Нижний» – «Махачкала». Вот это все, ##### (блин), все происходит на регулярной основе. Эти судьи продолжают судить. Шафеев, ##### (блин), тогда судил «Крылья» – «Нижний», ###### (сделал) так. Ниче, ##### (блин), и вышел на ВАР, то же самое сделал.

Как мы это победим? Это делает наш футбол лучше? Конкурентоспособнее? Если да, то ### (фиг) с ним. Пусть делают так, – сказал спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Директор «Оренбурга» Андреев о предложении написать письмо Дюкову: «Если, #####, стоит задача оставить клубы со стадионами, пусть оставляют. Это сделает наш футбол лучше и конкурентоспособнее»

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85 комментариев
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Спортс,что за дела? Где расшифровка,я как должен догадаться,что Андреев сказал?
+56
-1
+55
Откройте букву «Б»!
+41
-1
+40
Ответ Пашка Донофф
Откройте букву «Б»!
Там в каждом слове она откроется)))
+27
0
+27
Я конечно слепой, но вроде Ростов победил по делу
+27
-4
+23
Ответ Spaten
Одно слово не расшифровывается, на чем они там на ВАР сидели
ХУдожник Ярослав РЕшетников)
+23
0
+23
Предлагаю предоставить хотя бы 90% единоборств , которые судили в одну сторону, если не предоставит и не обоснует - дисквалификация до конца года.
Достали эти дебильное споры с арбитром по несколько минут.
+18
-2
+16
Ответ Александр Колосов
Там в каждом слове она откроется)))
Я подозреваю там есть ещё буква «У»
+14
0
+14
Дискву этому деятелю матчей 10 за быдлостиль будет норм.
+19
-5
+14
Ну наконец-то ребусы, а то устал уже новости читать. Правда, есть подозрение, что везде загадано одно и тоже слово
+13
-1
+12
Ну вас на фиг, я беру приз.
+12
-2
+10
Ответ Сергей Логинов
Спортс,что за дела? Где расшифровка,я как должен догадаться,что Андреев сказал?
Головоломки от Спортса.
+9
-2
+7
Одно слово не расшифровывается, на чем они там на ВАР сидели
+8
-2
+6
Короткая версия.
######## Безбородова ##### ## ###.
Ну ниче ##### ###### ##### ## ###.
Ну невозможно ##### ###### ##### ## ###.
Где они там ##### ###### ##### ## ###.
В моем понимании ##### ###### ##### ## ###.
Когда ##### ###### ##### ## ###.
Если да, то ### # ###.

Не благодарите.
+6
-1
+5
Такие ребусы Леонид Аркадьевич одобряет) Крутите барабан.
+7
-3
+4
Ответ Пашка Донофф
Откройте букву «Б»!
Крутите барабан 🤣
+4
0
+4
Ответ Сергей Логинов
Спортс,что за дела? Где расшифровка,я как должен догадаться,что Андреев сказал?
Не нравится играть не мешай другим разгадывать. Для тебя вон про Соболева куча статей, интервью Заремы каждый день
+9
-5
+4
Ответ Bobkova
Кто видел игру? Действительно плохое судейство?
Вот, у него спроси))) он тебе все подробно без мата расскажет:)))
+3
0
+3
2 тайм смотрел,не понял,а что там было такого,все по делу вроде
+6
-3
+3
Ответ zzzeeerrrooo
####я не понятно
#### тебе не понятно, ты что ##### #####?
+4
-1
+3
Ответ Пашка Донофф
Откройте букву «Б»!
Две шкатулки!
+2
0
+2
Ответ Пашка Донофф
Я подозреваю там есть ещё буква «У»
А ты хорош) давно на спортсе, видимо
+2
0
+2
Это Безбородов, #####, раз за разом бросал нападающего, #####, в своей вратарской? Или это судья на ВАРе, #####, не научил защитника, когда играть в мяч, а когда в корпус?
+3
-1
+2
Странна истерика. Какой конкретно эпизод арбитр рассудил неверно? Все остальное просто эмоции
+4
-2
+2
Ответ Slavnov
2 тайм смотрел,не понял,а что там было такого,все по делу вроде
Никто кроме него не понял, видимо надо было смотреть с бутылкой водки!)))
+2
0
+2
Ответ Ничего Смешного
Предлагаю предоставить хотя бы 90% единоборств , которые судили в одну сторону, если не предоставит и не обоснует - дисквалификация до конца года. Достали эти дебильное споры с арбитром по несколько минут.
С одной стороны да. С другой стороны, арбитры каждый тур дико косячат. А ЭСК их стабильно оправдывает ;)
По этому матчу хз, не смотрел,’ было бы интересно нейтральный разбор почитать.
+2
0
+2
За такое нужно штрафовать клубы и их руководятлов нещадно. Проигрывать нужно достойно, тем более по делу проиграли...
+2
-1
+1
Ответ Bobkova
Кто видел игру? Действительно плохое судейство?
Да нет, вроде все нормально. С чего он так разошелся, непонятно.
+1
0
+1
Старался максимально культурно говорить. Интервью как никак.
+3
-2
+1
Если он больной на голову, пусть идёт к врачу! В чем конкретно его претензии? Был на стадионе и судейство было более чем объективным! Две жёлтые ещё судья простил Оренбургу!
+3
-2
+1
И снова шарады от спорца #####
+4
-3
+1
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