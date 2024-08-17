«Байер» выиграл Суперкубок Германии. Леверкузенцы сделали 2:2 на 88-й в меньшинстве и победили по пенальти
«Байер» выиграл у «Штутгарта» в матче за Суперкубок Германии.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Байер» уступал до 88-й минуты со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумел сравнять и одержать победу по пенальти.
Леверкузенцы принимали участие в этом матче как чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии-2024, швабы – в качестве серебряных призеров чемпионата страны.
- Дата проведения
- 17 августа, 21:30, «Бай-Арена»
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Байер –
Градецки, Инкапиэ, Тапсоба, Андрих (Шик, 73), Терье, Адли (Виртц, 73), Белосьян (Гримальдо, 84), Джака, Алеиш Гарсия, Телла (Фримпонг, 73), Бонифасе (Та, 41).
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Штутгарт –
Нюбель, Миттельштедт (Крэтциг, 63), Шабо, Руо, Штенцель (Кайтель, 83), Штиллер (Ундав, 62), Каразор, Фюрих (Диль, 77), Мийо, Левелинг (Мвумпа, 63), Демирович.
- Серия пенальти
- 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
- Предупреждения:
- Хаби Алонсо (43), Штиллер (44), Джака (60), Тапсоба (71), Демирович (71), Мийо (78), Бонифасе (80), Штенцель (82), Виртц (85), Фримпонг (86), Шабо (86).
- Удаление:
- Терье (37).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Специально посчитал - 4 рекламы БК, 1 реклама Газпрома. Потом еще ролик с серией А. Потом заставка суперкубка Германии, еще одна реклама БК, реклама энтеросгель, еще одна реклама БК.
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