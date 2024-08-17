«Байер» выиграл Суперкубок Германии. Леверкузенцы сделали 2:2 на 88-й в меньшинстве и победили по пенальти

«Байер» выиграл у «Штутгарта» в матче за Суперкубок Германии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Байер» уступал до 88-й минуты со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумел сравнять и одержать победу по пенальти.

Леверкузенцы принимали участие в этом матче как чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии-2024, швабы – в качестве серебряных призеров чемпионата страны.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.