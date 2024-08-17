«Байер» выиграл Суперкубок Германии. Леверкузенцы сделали 2:2 на 88-й в меньшинстве и победили по пенальти

Теги Байер Штутгарт бундеслига Германия результаты Суперкубок Германии онлайны Футбол

«Байер» выиграл у «Штутгарта» в матче за Суперкубок Германии.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Байер» уступал до 88-й минуты со счетом 1:2, выступая в меньшинстве, однако сумел сравнять и одержать победу по пенальти.

Леверкузенцы принимали участие в этом матче как чемпионы Бундеслиги и обладатели Кубка Германии-2024, швабы – в качестве серебряных призеров чемпионата страны.

Суперкубок Германии

Байер – Штутгарт 2:2 (1:1, 1:1), по пенальти - 4:3
Дата проведения
17 августа, 21:30, «Бай-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 11 Бонифасе, 1:1 – 15 Мийо, 1:2 – 63 Ундав, 2:2 – 88 Шик.
БайерГрадецки, Инкапиэ, Тапсоба, Андрих (Шик, 73), Терье, Адли (Виртц, 73), Белосьян (Гримальдо, 84), Джака, Алеиш Гарсия, Телла (Фримпонг, 73), Бонифасе (Та, 41).
ШтутгартНюбель, Миттельштедт (Крэтциг, 63), Шабо, Руо, Штенцель (Кайтель, 83), Штиллер (Ундав, 62), Каразор, Фюрих (Диль, 77), Мийо, Левелинг (Мвумпа, 63), Демирович.
Серия пенальти
0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3.
Предупреждения:
Хаби Алонсо (43), Штиллер (44), Джака (60), Тапсоба (71), Демирович (71), Мийо (78), Бонифасе (80), Штенцель (82), Виртц (85), Фримпонг (86), Шабо (86).
Удаление:
Терье (37).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

86 комментариев
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Ладно, итальянский матч закончился, имейте уважение к своим зрителям, сразу включайте Байер-Штутгарт. Нет же, надо кучу реклам прокрутить!

Специально посчитал - 4 рекламы БК, 1 реклама Газпрома. Потом еще ролик с серией А. Потом заставка суперкубка Германии, еще одна реклама БК, реклама энтеросгель, еще одна реклама БК.
+64
-3
+61
Убогий Матч скупил права на всё и теперь не может вовремя начать трансляцию ни одного матча. Бетис - Жирона начали со второй минуты, Валенсия - Барселона покажут второй тайм (и то не факт), суперкубок Германии начали с 10-й минуты. Ведь надо между матчами 15 реклам вставить, даже если вы не влезаете в тайминг. Адепты "зато бесплатно" всё ещё на месте?
+47
-5
+42
Наконец-то посвежел Суперкубок, без Баварии
+37
-5
+32
Матч включил Суперкубок на восьмой минуте
Зато не на Окко © 🤤🤤🤤
+22
-1
+21
Ответ Всё по плану
Матч включил Суперкубок на восьмой минуте Зато не на Окко © 🤤🤤🤤
Взял ОККО и максимально доволен. Конечно им ещё есть куда развиваться, но уже сейчас можно смотреть с комфортом любой матчи онлайн и в записи, с комментаторами и без. И можно отмотать на любой момент назад
+16
0
+16
Характер Байера никуда не делся))
+14
-1
+13
Ответ as009595@icloud.com
Байеру предстоит сложный сезон думаю
Это очевидно. 2 подряд таких чумовых сезона нереально провести, вопрос на сколько будет откат результатов...
+15
-3
+12
Ответ Евгения Тиунова
Это очевидно. 2 подряд таких чумовых сезона нереально провести, вопрос на сколько будет откат результатов...
Ну если возьмут Суперкубок страны, медали в Германии и допустим четвертьфинал лч будет здорово
+11
0
+11
Классный матч, какой уже рад убеждаюсь, что бундес лига самая зрелищная в мире
+12
-1
+11
Байеру предстоит сложный сезон думаю
+9
-1
+8
Ответ Канал ВАнал
Убогий Матч скупил права на всё и теперь не может вовремя начать трансляцию ни одного матча. Бетис - Жирона начали со второй минуты, Валенсия - Барселона покажут второй тайм (и то не факт), суперкубок Германии начали с 10-й минуты. Ведь надо между матчами 15 реклам вставить, даже если вы не влезаете в тайминг. Адепты "зато бесплатно" всё ещё на месте?
Они поддерживают лудоманию среди граждан
+8
-1
+7
Ответ БолельщикСоСтажем
Думал на нейтральном стадионе будут играть
Они и в том году на альянц арене играли. Видимо, играют на поле победителя Бундеслиги
+6
0
+6
Просто небо - земля после унылой Ла Лиги
+10
-4
+6
Кейн не в тот Байер перешёл🤭
+5
-1
+4
Не смотря на такие массовые продажи,Штутгарт очень хорош,в приятный футбол играет продолжая прошлый сезон
+4
0
+4
За Байер 🙏🙏🙏
+8
-5
+3
Две сильнейшие команды бундеса играют 💪
+5
-2
+3
Такое чувство, будто это Штутгарт в меньшинстве.
+5
-2
+3
Буднично камбекнули после 80 минуты
+3
0
+3
Байер немыслимым!
+3
-1
+2
Штутгарт заберёт
+3
-1
+2
Штутгарт явно лучше смотрится!!
+2
0
+2
Эх ты фримпонг кэф 77 чуть не зашел
+2
0
+2
Ответ TiNO
Ладно, итальянский матч закончился, имейте уважение к своим зрителям, сразу включайте Байер-Штутгарт. Нет же, надо кучу реклам прокрутить! Специально посчитал - 4 рекламы БК, 1 реклама Газпрома. Потом еще ролик с серией А. Потом заставка суперкубка Германии, еще одна реклама БК, реклама энтеросгель, еще одна реклама БК.
Есть обязательства перед рекламодателями у канала,нужно понимать это, тем более канал бесплатно показывает эти матчи.
+5
-3
+2
Байер продолжает камбэчить, прошлый сезон Бундеслиги продолжается)
+2
0
+2
Суперкубок без Баварии и Дортмунда, вот это да!
+1
0
+1
Штутгарт заберёт
+2
-1
+1
Мощная игра!!👍👍
+1
0
+1
Ответ TiNO
Ладно, итальянский матч закончился, имейте уважение к своим зрителям, сразу включайте Байер-Штутгарт. Нет же, надо кучу реклам прокрутить! Специально посчитал - 4 рекламы БК, 1 реклама Газпрома. Потом еще ролик с серией А. Потом заставка суперкубка Германии, еще одна реклама БК, реклама энтеросгель, еще одна реклама БК.
Две заставки суперкубка Германии было.
+2
-1
+1
Вот это букмекеры наварились, штутгарт поднасрал мягко говоря. Не выйграть в основное играя почти всю игру в большинстве, это надо постараться. Кто-то то кучу бабла слил.
+1
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