Чемпионат России по легкой атлетике. Тангара, Полина Ткалич, Кочанова, Худяков одержали победы, Ласицкене и Моргунов – 2-е, другие результаты

В Екатеринбурге завершился третий день чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)

Екатеринбург

Женщины

400 м

1. Полина Ткалич – 50,14

2. Анна Михайлова (Беларусь) – 51,59

3. Анна Садовничева – 52,17

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,56

2. Кристина Вершинина – 57,26

3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 57,46

10 000 м

1. Любовь Дубровская – 32.17,92

2. Ольга Вовк – 32.17,95

3. Мария Ермакова – 32.19,75

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,97

2. Мария Ласицкене – 1,91

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

Семиборье

1. Валерия Москвитина – 5958

2. Софья Якушина – 5957

3. Елизавета Слободянюк – 5860

Мужчины

400 м

1. Максим Федяев – 45,82

2. Роман Володькин (Беларусь) – 45,94

3. Данил Вешняков – 45,95

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,58

2. Владимир Лысенко – 49,69

3. Вадим Кукалев – 50,33

10 000 м

1. Владимир Никитин – 28.08,82

2. Никита Павлов – 28.37,45

3. Анатолий Рыбаков – 28.38,32

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,72

2. Тимур Моргунов – 5,72

3. Дмитрий Качанов – 5,60

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,58

2. Виталий Павлов – 16,42

3. Олег Брайко – 16,38

Метание диска

1. Алексей Худяков – 63,40

2. Глеб Сидорченко – 60,73

3. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 60,10

Метание копья

1. Борис Бездольный – 80,15

2. Алексей Котковец (Беларусь) – 78,74

3. Владислав Панасенков – 76,01

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полные результаты – здесь.