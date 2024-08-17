Чемпионат России по легкой атлетике. Тангара, Полина Ткалич, Кочанова, Худяков одержали победы, Ласицкене и Моргунов – 2-е, другие результаты

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В Екатеринбурге завершился третий день чемпионата России по легкой атлетике.

Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)

Екатеринбург

Женщины

400 м

1. Полина Ткалич – 50,14

2. Анна Михайлова (Беларусь) – 51,59

3. Анна Садовничева – 52,17

400 м с/б

1. Эмилия Тангара – 56,56

2. Кристина Вершинина – 57,26

3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 57,46

10 000 м

1. Любовь Дубровская – 32.17,92

2. Ольга Вовк – 32.17,95

3. Мария Ермакова – 32.19,75

Прыжки в высоту

1. Мария Кочанова – 1,97

2. Мария Ласицкене – 1,91

3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91

Семиборье

1. Валерия Москвитина – 5958

2. Софья Якушина – 5957

3. Елизавета Слободянюк – 5860

Мужчины

400 м

1. Максим Федяев – 45,82

2. Роман Володькин (Беларусь) – 45,94

3. Данил Вешняков – 45,95

400 м с/б

1. Федор Иванов – 49,58

2. Владимир Лысенко – 49,69

3. Вадим Кукалев – 50,33

10 000 м

1. Владимир Никитин – 28.08,82

2. Никита Павлов – 28.37,45

3. Анатолий Рыбаков – 28.38,32

Прыжки с шестом

1. Михаил Шмыков – 5,72

2. Тимур Моргунов – 5,72

3. Дмитрий Качанов – 5,60

Тройной прыжок

1. Дмитрий Чижиков – 16,58

2. Виталий Павлов – 16,42

3. Олег Брайко – 16,38

Метание диска

1. Алексей Худяков – 63,40

2. Глеб Сидорченко – 60,73

3. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 60,10

Метание копья

1. Борис Бездольный – 80,15

2. Алексей Котковец (Беларусь) – 78,74

3. Владислав Панасенков – 76,01

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полные результаты – здесь.

25 комментариев
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Полина ещё раз норматив выполнила с хорошим запасом. И Маша Качанова тоже, ещё и заочно прыгнула выше бронзы ОИ, но там другая раскладка по высотам была. Дурной Крылов потенциально мог в полуфинале на 200 метров обновить рекорд страны, но начал клоунаду за 50 метров до финиша. Всё остальное - увы...
+8
0
+8
Полина красотка, нужно на международный уровень, хотя бы европейский, соревноваться с Натальей и расти в результатах
+5
0
+5
Полина молодцом. 50,14 это сильно.
+5
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+5
Очень интересно посмотреть как завтра Юля Караваева в финале 200 м пробежит. Сегодня в полуфинале сбросила с личника почти три десятых. Ощущение, что способна из 23 выбежать.
+3
0
+3
Подпортил результаты, конечно, дождь, но перспектива все же вырисовывается. И еще. Здесь постоянно, некоторое большинство, всегда пинает российских легкоатлетов, но почему народу больше нравиться пиво у телевизора, чем прийти на стадионы , поболеть и поддержать спортсменов?
+2
0
+2
Ответ Юрий Костыгин
Полина ещё раз норматив выполнила с хорошим запасом. И Маша Качанова тоже, ещё и заочно прыгнула выше бронзы ОИ, но там другая раскладка по высотам была. Дурной Крылов потенциально мог в полуфинале на 200 метров обновить рекорд страны, но начал клоунаду за 50 метров до финиша. Всё остальное - увы...
Так у них по сути эти нормативы по сезону итак были. Судя по интервью цель была выбежать из 50 и прыгнуть на 2 метра. Полина конечно вообще жутко расстроилась, без международных стартов она почти достигла потолка.
+2
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+2
Ответ Огюст
Ждал лучшего результата от Ласицкене и победы , но не случилось !
Да? А почему? Я без иронии спрашиваю.
Мне казалось, у неё очень тяжело всё шло. Весь сезон
+1
0
+1
Ответ AleksVol
Не очень верится,что без загран.поездок,результаты улучшатся,но все вокруг только эту мантру и говорят.Но время покажет,год три ,это не показатель.
Ну Кристина Макаренко же не останавливается, прогрессирует, как и Миллер-Ткалич тоже, там конечно дальше пропасть была, но даже здесь уже Караваева пробежала 11.14, а это уже уровень европейский
+1
0
+1
Ответ Юрий Костыгин
А до Шубенкова кто был? У нас в мужском беге нет победных традиций и преемственности поколений. И не было никогда. Достижения отдельных людей, типа Борзаковского и Шубенкова, это очень редкие исключения
Ну там на 400 метров сейчас 18-ти летний парень Серафим Солодовников бежит из 46 секунд уже, если будет дальше прогрессировать, то можно будет хотя бы к рекорду России приблизиться
+1
0
+1
Полина Ткалич-Миллер ещё на Играх БРИКС пробежала 400 метров за 50.16, а 1 августа в Бресте за 50.19.
+2
-1
+1
Спиридонова снова никакая.
ХЗ, как она вообще взяла 2 м в этом году.
+2
-1
+1
В целом норм, кое-кто даже в 10-ку олимпийскую смог бы попасть.
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Ждал лучшего результата от Ласицкене и победы , но не случилось !
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Грустненько все это смотрится после ои. И почему не провести в СПБ или Москве, где пришло бы точно больше народу?
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Ответ Дмитрий Тясин
Так у них по сути эти нормативы по сезону итак были. Судя по интервью цель была выбежать из 50 и прыгнуть на 2 метра. Полина конечно вообще жутко расстроилась, без международных стартов она почти достигла потолка.
Были то были, важно не разовое достижение, а стабильность. Полине с погодой очень не повезло. В самый ливень бежали. А Маше бы потихоньку подбираться к 2.00, а не сразу 3 см добавлять к личнику.
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Ответ SKA Rostov1992
Результаты конечно после олимпийских игр удручают. Только Ткалич на уровне. Во всех остальных дисциплинах пропасть между нами и мировыми лидерами(
Пока для подсчёта спортсменов с мировым уровнем нам нужны обе руки, но в дальнейшем будет только хуже. Полина в длинном спринте это как у Шубенкова, за спиной вообще никого. Если из 52 выбежал это уже считается хорошо.
+2
-2
0
Ответ SKA Rostov1992
Результаты конечно после олимпийских игр удручают. Только Ткалич на уровне. Во всех остальных дисциплинах пропасть между нами и мировыми лидерами(
Комментарий удален пользователем
Ответ kyzylbars
Комментарий удален пользователем
С таким уровнем студенческого спорта большого отказа назад не будет
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Тясин
Пока для подсчёта спортсменов с мировым уровнем нам нужны обе руки, но в дальнейшем будет только хуже. Полина в длинном спринте это как у Шубенкова, за спиной вообще никого. Если из 52 выбежал это уже считается хорошо.
А до Шубенкова кто был? У нас в мужском беге нет победных традиций и преемственности поколений. И не было никогда. Достижения отдельных людей, типа Борзаковского и Шубенкова, это очень редкие исключения
0
0
0
Результаты конечно после олимпийских игр удручают. Только Ткалич на уровне. Во всех остальных дисциплинах пропасть между нами и мировыми лидерами(
+3
-3
0
Ответ Михаил Пригода
Ну там на 400 метров сейчас 18-ти летний парень Серафим Солодовников бежит из 46 секунд уже, если будет дальше прогрессировать, то можно будет хотя бы к рекорду России приблизиться
Так от Савлукова того же ждали, некоторые до сих пор ждут, а он вот даже отказался выступать на ЧР. Да и не ахти что у нас за рекорд на 400 метров, это надо его прилично улучшать, чтобы выиграть что-то хотя бы в Европе. И так по всем нашим рекордам в мужском беге. Единственный достойный текущий рекорд - это шубенковский на 110 сб.
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Ответ Юрий Костыгин
Так от Савлукова того же ждали, некоторые до сих пор ждут, а он вот даже отказался выступать на ЧР. Да и не ахти что у нас за рекорд на 400 метров, это надо его прилично улучшать, чтобы выиграть что-то хотя бы в Европе. И так по всем нашим рекордам в мужском беге. Единственный достойный текущий рекорд - это шубенковский на 110 сб.
44.60 на европейском уровне это борьба за медали, на мировом - борьба за финал, так что это хороший результат для мужского бега в России, а на данный момент у Серафима первый результат в европейском рейтинге до 20 лет
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Ответ иг1171
Ваша ЛА задавлена допингом, который заменял тренировочные методики
Да ты шо! Зато байлзы и ледецки писают сиреневой мочой от допинга.
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Ответ Alexander2022
С таким уровнем студенческого спорта большого отказа назад не будет
Будет. Не будет международных стартов многие спортсмены в другие виды уйдут.
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