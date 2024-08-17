Чемпионат России по легкой атлетике. Тангара, Полина Ткалич, Кочанова, Худяков одержали победы, Ласицкене и Моргунов – 2-е, другие результаты
В Екатеринбурге завершился третий день чемпионата России по легкой атлетике.
Чемпионат России (Финал серии «Королева спорта»)
Екатеринбург
Женщины
400 м
1. Полина Ткалич – 50,14
2. Анна Михайлова (Беларусь) – 51,59
3. Анна Садовничева – 52,17
400 м с/б
1. Эмилия Тангара – 56,56
2. Кристина Вершинина – 57,26
3. Екатерина Беланович (Беларусь) – 57,46
10 000 м
1. Любовь Дубровская – 32.17,92
2. Ольга Вовк – 32.17,95
3. Мария Ермакова – 32.19,75
Прыжки в высоту
1. Мария Кочанова – 1,97
2. Мария Ласицкене – 1,91
3. Карина Демидик (Беларусь) – 1,91
Семиборье
1. Валерия Москвитина – 5958
2. Софья Якушина – 5957
3. Елизавета Слободянюк – 5860
Мужчины
400 м
1. Максим Федяев – 45,82
2. Роман Володькин (Беларусь) – 45,94
3. Данил Вешняков – 45,95
400 м с/б
1. Федор Иванов – 49,58
2. Владимир Лысенко – 49,69
3. Вадим Кукалев – 50,33
10 000 м
1. Владимир Никитин – 28.08,82
2. Никита Павлов – 28.37,45
3. Анатолий Рыбаков – 28.38,32
Прыжки с шестом
1. Михаил Шмыков – 5,72
2. Тимур Моргунов – 5,72
3. Дмитрий Качанов – 5,60
Тройной прыжок
1. Дмитрий Чижиков – 16,58
2. Виталий Павлов – 16,42
3. Олег Брайко – 16,38
Метание диска
1. Алексей Худяков – 63,40
2. Глеб Сидорченко – 60,73
3. Евгений Богуцкий (Беларусь) – 60,10
Метание копья
1. Борис Бездольный – 80,15
2. Алексей Котковец (Беларусь) – 78,74
3. Владислав Панасенков – 76,01
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Полные результаты – здесь.
Мне казалось, у неё очень тяжело всё шло. Весь сезон
ХЗ, как она вообще взяла 2 м в этом году.