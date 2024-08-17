«Шанхай» Слуцкого нанес «Шанхай Порт» (3:1) первое поражение в сезоне и сократил отставание до 2 очков. Команда ушла с 0:1, играя в большинстве с 23-й

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия высшая лига Китай Шанхай Шеньхуа Шанхай Порт Футбол

Команда Леонида Слуцкого обыграла лидера чемпионата Китая.

«Шанхай Шеньхуа» под руководством российского тренера в дерби обыграл «Шанхай Порт» (3:1) в матче чемпионата Китая.

«Шанхай Порт» открыл счет на 12-й минуте игры.

После этого «Шанхай Порт» остался в меньшинстве на 23-й минуте, а на 33-й минуте хавбек «Шанхай Шеньхуа» Андре Луис не забил пенальти.

Во втором тайме «Шеньхуа» удался камбэк, когда в течение четырех минут – на 79-й и 82-й – команда забила дважды. Второй и третий мячи забил Андре Луис, оформивший дубль на 96-й минуте.


Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» набрал 61 балл в 24 матчах и до двух очков сократил отставание от «Шанхай Порт», у которого 63 балла.

Для «Порта» это первое поражение в сезоне.

Смотрите лучшие моменты матча здесь.


Леонид Слуцкий за 26 матчей в Китае в общей сложности одержал 21 победу (с учетом двух побед в Кубке страны), 4 раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Следующий матч «Шеньхуа» проведет 13 сентября против «Чжэцзян Профешнл». Следующая игра, которую можно будет посмотреть в прямом эфире на Спортсе’’ – с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» 21 сентября.

83 комментария
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Все на Наньцзинлунскую!
+289
-9
+280
Вот это камбэк от команды Слуцкого! Будет красиво если после такого они в итоге обойдут этот Порт и станут чемпионом Китая! Удачи!
+139
-11
+128
Ответ Илья Силаев
Все на Наньцзинлунскую!
На Тяньаньмэнь)
+108
-4
+104
Ответ _FoX-
На Тяньаньмэнь)
Не, на Тяньаньмэнь ничего не было)
+78
-2
+76
Шанхай - синий!
+77
-6
+71
а ведь Кевин Мускат даже чеканить неплохо умеет вроде как...В отличие от Лёни. Что по этому поводу скажет Алехандро?
+74
-5
+69
Ответ Дандрей
Они оба Шанхая, извините)
Оба Шанхая так держать ☝☝
+67
-3
+64
Пришел смотреть на 77 минуте, Леня не благодари:)
+50
-3
+47
Шанхай так держать 💪💪💪
+41
-6
+35
Это первый матч, который я смотрел из чемпионата Китая, и должен сказать, что игра отличная вообще, столько страсти, борьбы, отлично смотрелось.

Слуцкий - молодец, очень хорошие замены сделал и вырвал важную победу. Гонка продолжается.
+38
-4
+34
Ответ Александр Кудрявцев
Шанхай так держать 💪💪💪
Они оба Шанхая, извините)
+35
-5
+30
Ответ Bartez1986
а ведь Кевин Мускат даже чеканить неплохо умеет вроде как...В отличие от Лёни. Что по этому поводу скажет Алехандро?
"А судья играл? Как там ногу убрать можно? Вот если бы играл максимум жёлтую показал... Да, отдельно хочу отметить Абаскаля, видили его уровень, даже в сегунде проигрывает"
+23
0
+23
С детства за Шеньхуя ☝☝☝☝
+22
-1
+21
С ПОБЕДОЙ, Леонид Викторович !
+21
-2
+19
Слуцкий нашёл свой чемп, можно пожелать только титулов и радости от такой работы...
+18
-3
+15
Отличная работа Слуцкого по заменам во втором тайме !
Супер кам-бэк !
+13
-1
+12
Включил на 75-й увидел три гола, спасибо, Леонид Викторович, что подождали
+12
-1
+11
Болельщики как из фифы )
+9
0
+9
все на площадь Тяньаньмэнь!
+10
-2
+8
Ответ serj-kijskij
Мостовой игру смотрел?
Царю не по чину смотреть китайский чемпионат.
+8
-1
+7
Ответ Skrech
Не, на Тяньаньмэнь ничего не было)
как не было? там танк уступил дорогу пешеходу
+7
-1
+6
Ответ Oleg_MC
Комментарий скрыт
У него не топ2 команда
+6
0
+6
Викторович красавец. Никогда не боялся принимать вызовы и многое доказал. Думаю, что опыт Халла был очень кстати, например, в знании языка.
+8
-2
+6
Мостовой игру смотрел?
+6
-1
+5
Пусть Лёня гениям из ЭСК объяснит, за что красные давать надо) а то их отмазы "не хотел умышленно нанести травму" уже звучат, как бред и выгораживае судей. Там игрок Порта тоже не специально влетел так-то в ногу)
+6
-1
+5
Ответ Пользователь Имени
Вроде лидеры играют, есть неплохие легионеры, но смотреть тяжко, ощущение что посмотрел Пари НН - Факел
Ну не надо
+5
-1
+4
Ответ Bartez1986
а ведь Кевин Мускат даже чеканить неплохо умеет вроде как...В отличие от Лёни. Что по этому поводу скажет Алехандро?
алехандро пуертовой ???
+6
-2
+4
Ответ serj-kijskij
Мостовой игру смотрел?
зачем ему Слуцкий со своим Шанхайем, если есть Абаскаль с Гранадой
+4
0
+4
Ответ Natalja Simanok
Ужас ,этот пухлый дядя еще тренерует. А почему в Китае?
Научитесь пейсать биз ашибак доя ночала!
+4
0
+4
Слуцкий схуднул зачетно так
+3
0
+3
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