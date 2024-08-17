«Шанхай» Слуцкого нанес «Шанхай Порт» (3:1) первое поражение в сезоне и сократил отставание до 2 очков. Команда ушла с 0:1, играя в большинстве с 23-й

Команда Леонида Слуцкого обыграла лидера чемпионата Китая.

« » под руководством российского тренера в дерби обыграл « » (3:1) в матче чемпионата Китая.

«Шанхай Порт» открыл счет на 12-й минуте игры.

После этого «Шанхай Порт» остался в меньшинстве на 23-й минуте, а на 33-й минуте хавбек «Шанхай Шеньхуа» Андре Луис не забил пенальти.

Во втором тайме «Шеньхуа» удался камбэк, когда в течение четырех минут – на 79-й и 82-й – команда забила дважды. Второй и третий мячи забил Андре Луис, оформивший дубль на 96-й минуте.



Таким образом, «Шанхай Шеньхуа» набрал 61 балл в 24 матчах и до двух очков сократил отставание от «Шанхай Порт», у которого 63 балла.

Для «Порта» это первое поражение в сезоне.

Смотрите лучшие моменты матча здесь.



Леонид Слуцкий за 26 матчей в Китае в общей сложности одержал 21 победу (с учетом двух побед в Кубке страны), 4 раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Следующий матч «Шеньхуа» проведет 13 сентября против «Чжэцзян Профешнл». Следующая игра, которую можно будет посмотреть в прямом эфире на Спортсе’’ – с «Тяньцзинь Цзиньмэнь» 21 сентября.