Светлана Журова: «Позиция не выходить из МОК – правильная. Если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся»

Теги Светлана Журова МОК Легкая атлетика

Светлана Журова считает правильным для России оставаться в МОК.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил: «Хлопать дверью и уходить из Международного олимпийского комитета мы не будем».

«Позиция не выходить из МОК – правильная, потому что, если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся. А нам надо пытаться гнуть свою линию и доносить свою позицию.

А любой бойкот откинет Россию на какое-то количество Олимпиад, а МОК обязательно этим воспользуется, чтобы сказать, что мы виноваты в уходе.

Пока нас полностью не отстранили, а это большая разница. Если МОК исключил бы Россию, то надо было уже что-то думать. А попытки бойкота сейчас жестко пресекаются МОК.

России сейчас надо делать свои соревнования и идти параллельным курсом. Это нужно делать до того момента, когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку. А для этого должны быть условия, которые устроят Россию.

Пока при таком отношении МОК ничего делать не нужно: ни сближаться, ни отдаляться. Нейтралитет – лучшее состояние для России на данный момент», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы. 

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51 комментарий
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Две недели беспощадной критики олимпиады 24 и вдруг «будем сидеть и ждать когда нас позовут эти негодяи и извращенцы»
Удивительно.
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+73
Как г..вно в проруби болтаются. Ни туда, ни сюда. Давайте уходить, но уходить не будем. Спорт вне политики, но политика в спорте.
МОК и спортивный мир без нас спокойно проживут, а вот Россия без спортивного мира продолжит деградировать семимильными шагами.
Ну зато олимпиаду грязью и прочими субстанциями облили с ног до головы, но "позиция не выходить из МОК - правильная".
+38
-6
+32
Точно пришла новая методичка :)
+18
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+16
Ответ Olga.t
Не слабо так штормит Журову, мотыляет от одного берега к другому. Пора бы уже определиться с позицией, или власть даёт неопределённые сигналы и она боится промахнуться?
Колеблется вместе с линией партии, чего тут непонятного))
+14
0
+14
Ответ Russ Ivan
Ну да, надо чтоб об нас вечно вытирали ноги. 15 нейтралов - не предел, на следующих ОИ будет пять и никаких медалей. Не судьба попробовать свой МОК создать или только языком чесать?
свой игродружбенский бриксо-мок? а зачем?
+13
-4
+9
сложно бойкотировать то, куда тебя и так не пускают.
+7
0
+7
Не слабо так штормит Журову, мотыляет от одного берега к другому.
Пора бы уже определиться с позицией, или власть даёт неопределённые сигналы и она боится промахнуться?
+8
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+7
Вы уж там определитесь, 🤡
То у вас МОК отстой, прогнивший и тд., то вы хотите побыстрее туда вернуться
+6
0
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Видно новая установка в думе. Первая это это сказала Роднина.
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Что-то она каждый день себе противоречит. То играем, то не играем, то "рыбу заворачивали"
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Аналитика на уровне: "Пони бегают по кругу" :)))
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+4
А для этого должны быть условия, которые устроят Россию.
- пытается выдать интересы режима за интересы россии
+9
-5
+4
Ответ olvl
Мы для себя решим, и нас возьмут? Спортсменов жалко, а унижаться надоело уже.
Вот-вот, оставаясь в МОК мы продлеваем им удовольствие видеть наше унижение.
+6
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+3
У Журовой маргарин в голове наконец то топиться начал🤪
+4
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+3
Ответ карабашка
Две недели беспощадной критики олимпиады 24 и вдруг «будем сидеть и ждать когда нас позовут эти негодяи и извращенцы» Удивительно.
ну нет, она сказала: "когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку". Пока нам не нужно, очевидно.
+3
0
+3
А надо вернуться?
+3
0
+3
А надо нам туда? Слишком много политики стало в МОК. Проще развивать новый спорт опираясь на популярные виды.
+10
-8
+2
>>Если МОК исключил бы Россию, то надо было уже что-то думать

думать о чем? выходить оттуда, откуда нас уже выгнали, или делать вид, что никто нас не выгонял?
+3
-1
+2
Прям как Троцкий с его "ни мира, ни войны". В итоге война по сути была и против Антанты и против Центральных Держав одновременно.
+4
-2
+2
Ответ карабашка
Две недели беспощадной критики олимпиады 24 и вдруг «будем сидеть и ждать когда нас позовут эти негодяи и извращенцы» Удивительно.
Методичка
+2
0
+2
Ответ Новак Шпагатович
Как г..вно в проруби болтаются. Ни туда, ни сюда. Давайте уходить, но уходить не будем. Спорт вне политики, но политика в спорте. МОК и спортивный мир без нас спокойно проживут, а вот Россия без спортивного мира продолжит деградировать семимильными шагами. Ну зато олимпиаду грязью и прочими субстанциями облили с ног до головы, но "позиция не выходить из МОК - правильная".
Ну что с них взять кроме анализов
+1
0
+1
Ответ Olga.t
Не слабо так штормит Журову, мотыляет от одного берега к другому. Пора бы уже определиться с позицией, или власть даёт неопределённые сигналы и она боится промахнуться?
Так она без интеллекта! И там где она, не одна она такая!
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0
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Ответ mbauer
Что-то она каждый день себе противоречит. То играем, то не играем, то "рыбу заворачивали"
Депутатка.
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А где начальник транспортного цеха Поздняков? Третий год ОКР нихрена не делает, деньги прожирает и сказать про олимпиаду и МОК ему нечего?
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Она не понимает разницы между выходить и бойкотировать! Как она может служить в Очистке?
+1
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Мы для себя решим, и нас возьмут? Спортсменов жалко, а унижаться надоело уже.
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Светлана понимает, что нас в любом случае никогда не вернут?
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Если хочешь победить, но не можешь, то нейтралитет - самое то...
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Ответ карабашка
Две недели беспощадной критики олимпиады 24 и вдруг «будем сидеть и ждать когда нас позовут эти негодяи и извращенцы» Удивительно.
Ничего удивительного уже! Проходимцы рулят!
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Ответ Viks
"когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку." --- Но решать-то не вам!
Чего они там пьют...
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