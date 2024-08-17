Светлана Журова считает правильным для России оставаться в МОК.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил: «Хлопать дверью и уходить из Международного олимпийского комитета мы не будем».

«Позиция не выходить из МОК – правильная, потому что, если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся. А нам надо пытаться гнуть свою линию и доносить свою позицию.

А любой бойкот откинет Россию на какое-то количество Олимпиад, а МОК обязательно этим воспользуется, чтобы сказать, что мы виноваты в уходе.

Пока нас полностью не отстранили, а это большая разница. Если МОК исключил бы Россию, то надо было уже что-то думать. А попытки бойкота сейчас жестко пресекаются МОК.

России сейчас надо делать свои соревнования и идти параллельным курсом. Это нужно делать до того момента, когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку. А для этого должны быть условия, которые устроят Россию.

Пока при таком отношении МОК ничего делать не нужно: ни сближаться, ни отдаляться. Нейтралитет – лучшее состояние для России на данный момент», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.