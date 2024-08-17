Светлана Журова: «Позиция не выходить из МОК – правильная. Если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся»
Светлана Журова считает правильным для России оставаться в МОК.
Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил: «Хлопать дверью и уходить из Международного олимпийского комитета мы не будем».
«Позиция не выходить из МОК – правильная, потому что, если мы начнем бойкотировать, то никогда туда не вернемся. А нам надо пытаться гнуть свою линию и доносить свою позицию.
А любой бойкот откинет Россию на какое-то количество Олимпиад, а МОК обязательно этим воспользуется, чтобы сказать, что мы виноваты в уходе.
Пока нас полностью не отстранили, а это большая разница. Если МОК исключил бы Россию, то надо было уже что-то думать. А попытки бойкота сейчас жестко пресекаются МОК.
России сейчас надо делать свои соревнования и идти параллельным курсом. Это нужно делать до того момента, когда мы для себя не решим, что нужно возвращаться в международную повестку. А для этого должны быть условия, которые устроят Россию.
Пока при таком отношении МОК ничего делать не нужно: ни сближаться, ни отдаляться. Нейтралитет – лучшее состояние для России на данный момент», – сказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
Удивительно.
МОК и спортивный мир без нас спокойно проживут, а вот Россия без спортивного мира продолжит деградировать семимильными шагами.
Ну зато олимпиаду грязью и прочими субстанциями облили с ног до головы, но "позиция не выходить из МОК - правильная".
Пора бы уже определиться с позицией, или власть даёт неопределённые сигналы и она боится промахнуться?
То у вас МОК отстой, прогнивший и тд., то вы хотите побыстрее туда вернуться
- пытается выдать интересы режима за интересы россии
думать о чем? выходить оттуда, откуда нас уже выгнали, или делать вид, что никто нас не выгонял?