UFC 305: Адесанья против дю Плесси, Кара-Франс против Эрцега и другие бои

В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 305, в главном бою которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (21-2) и Исраэлем Адесаньей (24-3).

В соглавном бою Кай Кара-Франс (24-11) подерется со Стивом Эрцегом (12-2).

Другие бои турнира:

(24-2) − (23-12);

(14-7) − Жаирзиньо Розенстрайк (14-5);

Ли Цзинлян (19-8) − Карлос Пратес (19-6).

Турнир начнется с 01:30 по мск на «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

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