UFC 305: Адесанья против дю Плесси, Кара-Франс против Эрцега и другие бои

Теги UFC MMA Тай Туиваса Дэн Хукер Исраэль Адесанья Жаирзиньо Розенстрайк Кай Кара-Франс Матеуш Гамрот Дрикус дю Плесси UFC 305 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 305, в главном бою которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (21-2) и Исраэлем Адесаньей (24-3).

В соглавном бою Кай Кара-Франс (24-11) подерется со Стивом Эрцегом (12-2).

Другие бои турнира:

Турнир начнется с 01:30 по мск на «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.

Адесанья идет за поясом после поражения и паузы в карьере. Онлайн турнира UFC в Австралии

Финальные битвы взглядов: дю Плесси – Адесанья, Гамрот – Хукер и другие бои

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13 комментариев
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Ответ Друг Джордана
Кард интересный. Может получится много неожиданных боев. Импонирует Эрцег. Думаю, что должен забирать бой. У Тая с Розеном может быть рубка. По видосам, если судить, тай выходит очень собранным, хочет закрывать поражения. По главному бою очень сложно сказать. Дрикус может рубануть, но, предположу, что скорее Изи очень аккуратно заберет бой в 4-5 раунде на контратаке.
Розену главное не рубиться с пивным пузом, на дистанции спокойно должен перестреливать
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Ответ alexander bakulin
останавливтаь надо было бой. у гленна и так лицо на жопу было похоже. ещё и в концовке локтей в морду наполучал. что с его лицом завтра будет, страшно представить
боюсь представить как выглядит ваша жопа, если вы сравниваете её с лицом Гленна
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Заряжаем.
Туйваса
Гамрот
Эрцег

По главному бою копирну свой пост из бложика
.
Для туристов. Австралия - любой берег - потрясающее место. Побудьте там и кайфаните.
Дрикус - "мегадеревянный", как все знают. Однако я бы заострил внимание на другом. Изи финишировал Бобби, который до того ни разу не сливал в среднем весе. Косту он нокаутировал с 0 проигрышем у браза до того вообще. И Алекса Адесанья потушил в ММА первым (пока единственным), хоть и выборка ни о чем. Разумно по букам равенство. И все же я бы рискнул зарядить на Дю Плесси здесь.

ЗЫ. Деревянность Дрикуса как раз преимущество, ибо эффективного стайлинга ведения боя против него нет.
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Изи заберет по очкам
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туйваса и розенстрайк просто уже по умолчанию боя вечера)) думаю победителя уже в первом раунде узнаем))
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Стив, конечно, круто в юфс ворвался, смотрелся гораздо интереснее того же Пантожи, но стоит ли так Кара Франса недооценивать? Мне кажется, у Кая неплохие шансы будут
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Ответ sfilatov13
боюсь представить как выглядит ваша жопа, если вы сравниваете её с лицом Гленна
ценитель красоты мужских жоп? вам на другой сайт, юноша
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