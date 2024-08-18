UFC 305: Адесанья против дю Плесси, Кара-Франс против Эрцега и другие бои
В ночь на 18 августа в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 305, в главном бою которого пройдет поединок за титул в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (21-2) и Исраэлем Адесаньей (24-3).
В соглавном бою Кай Кара-Франс (24-11) подерется со Стивом Эрцегом (12-2).
Другие бои турнира:
- Матеуш Гамрот (24-2) − Дэн Хукер (23-12);
- Тай Туиваса (14-7) − Жаирзиньо Розенстрайк (14-5);
- Ли Цзинлян (19-8) − Карлос Пратес (19-6).
Турнир начнется с 01:30 по мск на «Матч! Боец». Главный кард стартует в 05:00 по мск на «Матч ТВ». Весь турнир покажет платформа UFC Fight Pass.
Адесанья идет за поясом после поражения и паузы в карьере. Онлайн турнира UFC в Австралии
Финальные битвы взглядов: дю Плесси – Адесанья, Гамрот – Хукер и другие бои
Туйваса
Гамрот
Эрцег
По главному бою копирну свой пост из бложика
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Для туристов. Австралия - любой берег - потрясающее место. Побудьте там и кайфаните.
Дрикус - "мегадеревянный", как все знают. Однако я бы заострил внимание на другом. Изи финишировал Бобби, который до того ни разу не сливал в среднем весе. Косту он нокаутировал с 0 проигрышем у браза до того вообще. И Алекса Адесанья потушил в ММА первым (пока единственным), хоть и выборка ни о чем. Разумно по букам равенство. И все же я бы рискнул зарядить на Дю Плесси здесь.
ЗЫ. Деревянность Дрикуса как раз преимущество, ибо эффективного стайлинга ведения боя против него нет.