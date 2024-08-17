«Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Оренбургом» – 3:2. У Комличенко дубль за минуту, Роналдо забил победный гол на 94-й
«Ростов» победил «Оренбург» (3:2) в 5-м туре Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Счет на 18-й минуте открыл Брайан Мансилья. На 35-й отличился Джимми Марин – вскоре после того, как вратарь Богдан Москвичев отразил удар Роналдо с пенальти.
Николай Комличенко, выйдя на замену сразу после перерыва, на 51-й минуте сократил отставание «Ростова», а на 52-й сравнял счет. Победный мяч в добавленное время забил Роналдо.
- Дата проведения
- 17 августа, 19:30, «Ростов Арена»
- Голы:
- 0:1 – 18 Мансилья, 0:2 – 35 Марин, 1:2 – 51 Комличенко, 2:2 – 52 Комличенко, 3:2 – 90+4 Роналдо.
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Ростов –
Ятимов, Вахания, Осипенко, Сако, Лангович (Игнатов, 75), Уткин (Комличенко, 46), Глебов, Саравия (Кучаев, 86), Щетинин (Байрамян, 66), Голенков (Сутормин, 67), Роналдо.
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Оренбург –
Москвичев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Горбани, Башич, Коваленко (Рыбчинский, 53), Марин (Куэро, 87), Сахархизан (Оганесян, 83), Мансилья.
но без Сысуева и Флорентина тяжело будет