«Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Оренбургом» – 3:2. У Комличенко дубль за минуту, Роналдо забил победный гол на 94-й

«Ростов» победил «Оренбург» (3:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 18-й минуте открыл Брайан Мансилья. На 35-й отличился Джимми Марин – вскоре после того, как вратарь Богдан Москвичев отразил удар Роналдо с пенальти.

Николай Комличенко, выйдя на замену сразу после перерыва, на 51-й минуте сократил отставание «Ростова», а на 52-й сравнял счет. Победный мяч в добавленное время забил Роналдо.

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