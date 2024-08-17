«Ростов» ушел с 0:2 в матче с «Оренбургом» – 3:2. У Комличенко дубль за минуту, Роналдо забил победный гол на 94-й

Теги Ростов премьер-лига Россия Оренбург Николай Комличенко Брайан Мансилья Джимми Марин онлайны Богдан Москвичев Роналдо дос Сантос Футбол

«Ростов» победил «Оренбург» (3:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Счет на 18-й минуте открыл Брайан Мансилья. На 35-й отличился Джимми Марин – вскоре после того, как вратарь Богдан Москвичев отразил удар Роналдо с пенальти.

Николай Комличенко, выйдя на замену сразу после перерыва, на 51-й минуте сократил отставание «Ростова», а на 52-й сравнял счет. Победный мяч в добавленное время забил Роналдо.

Ростов – Оренбург 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
17 августа, 19:30, «Ростов Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 18 Мансилья, 0:2 – 35 Марин, 1:2 – 51 Комличенко, 2:2 – 52 Комличенко, 3:2 – 90+4 Роналдо.
РостовЯтимов, Вахания, Осипенко, Сако, Лангович (Игнатов, 75), Уткин (Комличенко, 46), Глебов, Саравия (Кучаев, 86), Щетинин (Байрамян, 66), Голенков (Сутормин, 67), Роналдо.
ОренбургМосквичев, Сидоров, Прохин, Перес, Малых, Горбани, Башич, Коваленко (Рыбчинский, 53), Марин (Куэро, 87), Сахархизан (Оганесян, 83), Мансилья.
Предупреждения:
Перес (23), Мансилья (32), Москвичев (45+1), Деограсия (59), Роналдо (90+5).

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81 комментарий
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Ну что? У кого были вопросы и ответы при счёте 0-2. Что вы замолчали? Так держать Ростов. Всех Ростовчан с победой!
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-3
+29
Рональдо ещё забьет
+30
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+28
Ответ The_Omen
Комментарий скрыт
Не знаем чего Вы дождались, а мы победы.
+22
0
+22
Ростов продолжает удивлять, как говорилось в одной статье на спортсе
+19
-2
+17
Ответ Пинающий Достоинства
Рональдо ещё забьет
👀 как в воду глядел
+16
0
+16
Отличный первый тайм. Оренбург жалит больно, словно осы))Я, в принципе, в окончательной победе Оренбурга пока не уверен. Уж больно лихо Ростов их прижал в концовке и они потекли. Сидоров на столько сдох, что еле в раздевалку уполз. Валера сейчас должен убрать Сарабию ( редкостный кретин, конкурировать с которым "способен" лишь Маркиньос))и попрет вперед. Если Оренбург в первую четверть тайма словит, то ему тяжко придется. Ну а так, более качественный тренер пока выигрывает. Я лично ставлю Деограссию выше большинства наших тренеров. Он вынужден работать с тем материалом, что есть в наличии. А это лишь подтверждает его уровень.
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Ответ Пинающий Достоинства
Рональдо ещё забьет
Феномен решил
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Мы не узнаем, что сказал в перерыве в раздевалке Карпин, но это действует.
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Ростов, не подведи: порадуй сегодня своих болельщиков!
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Ну что я говорил?))Валера просто дожал гостей. Физики тем не хватило. И игроков для ротации. Горбани, Сидорова, Мансилью и Башича надо было убирать после часа игры. Символично, что победный гол забил Роналдо. Ему явно в этом сезоне не перло. Может сейчас и прорвёт))
+8
0
+8
Ответ The_Omen
Комментарий скрыт
Дождались победу бездарь
+7
0
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Болельщики ждут победу! Вперед, Ростов!
+9
-3
+6
Ответ Kit244098
Отличный первый тайм. Оренбург жалит больно, словно осы))Я, в принципе, в окончательной победе Оренбурга пока не уверен. Уж больно лихо Ростов их прижал в концовке и они потекли. Сидоров на столько сдох, что еле в раздевалку уполз. Валера сейчас должен убрать Сарабию ( редкостный кретин, конкурировать с которым "способен" лишь Маркиньос))и попрет вперед. Если Оренбург в первую четверть тайма словит, то ему тяжко придется. Ну а так, более качественный тренер пока выигрывает. Я лично ставлю Деограссию выше большинства наших тренеров. Он вынужден работать с тем материалом, что есть в наличии. А это лишь подтверждает его уровень.
Ростов блестяще провёл второй тайм и победил красиво. Спасибо тем кто болел за Ростов и игрокам с тренером взаимное уважение
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0
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Как говорили "великие" - "Чтобы почувствовать вкус ветчины, нужно покушать го#на."))
+7
-1
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удачи Ростову
+9
-4
+5
"Ростов" с СУПЕР-ВОЛЕВОЙ ПОБЕДОЙ!
+6
-1
+5
Красавцы!))
+5
0
+5
Ответ The_Omen
Комментарий скрыт
Да ну?
+4
0
+4
Ответ The_Omen
Комментарий скрыт
Опозорился только ты
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0
+4
Ответ Дядя Гор
Валера,сегодня что? Крыша,погода,время позднее. Москвичев конечно мощно провел тайм,хорошая заявка на первого номера на сезон.
Все нормально сегодня.
+4
-1
+3
Роналдо - очень крутой футболист
+3
0
+3
Потрясающий камбэк! Но лучше до такого не доводить, мужики. :)
+3
0
+3
ВАлидольно, но всех с победой!
+3
0
+3
Удачи Оренбургу
но без Сысуева и Флорентина тяжело будет
+8
-5
+3
Валера же сказал, что состав Ростова в 10ку не входит, надо соответствовать..)
+5
-2
+3
Ответ unreality
Ростов продолжает удивлять, как говорилось в одной статье на спортсе
Самое интересное, что твой комментарии подходил и под 0-2 и под 3-2. Где учился этому?)
+3
0
+3
Комличенко сейчас рекорд Левандовского побьет 😀
+3
0
+3
Ростов и Валеру с победой! Оренбургу не унывать...
+4
-1
+3
Ростов поздравляю с победным голом!
+4
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+3
Ответ Ovanes О
Ну что? У кого были вопросы и ответы при счёте 0-2. Что вы замолчали? Так держать Ростов. Всех Ростовчан с победой!
Молча минусы тыкают только)
+3
-1
+2
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