Гафин выложил фото с Гусевым и Хасбиком после победы «Динамо»: «ЧТД». Сообщалось, что он был против назначения Карпина
Дмитрий Гафин выложил фотографию с Роланом Гусевым после победы «Динамо».
Бывший председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выложил изображение с подписью «ЧТД» на фоне победы клуба в первом матче после ухода Валерия Карпина.
Сегодня бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо» со счетом 3:0 в 16-м туре Мир РПЛ. После игры Гафин выложил в сторис в Telegram фотографию с исполняющим обязанности главного тренера команды Роланом Гусевым и блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, и написал «ЧТД». На это обратил внимание журналист Сергей Егоров.
Напомним, Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо» 2 октября. Сообщалось, что он не был согласен с назначением Валерия Карпина на должность главного тренера. Карпин ушел из клуба 17 ноября.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости