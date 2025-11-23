Гафин выложил фото с Гусевым и Хасбиком после победы «Динамо»: «ЧТД». Сообщалось, что он был против назначения Карпина

Дмитрий Гафин выложил фотографию с Роланом Гусевым после победы «Динамо».

Бывший председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин выложил изображение с подписью «ЧТД» на фоне победы клуба в первом матче после ухода Валерия Карпина .

Сегодня бело-голубые обыграли махачкалинское «Динамо » со счетом 3:0 в 16-м туре Мир РПЛ . После игры Гафин выложил в сторис в Telegram фотографию с исполняющим обязанности главного тренера команды Роланом Гусевым и блогером Хасбуллой Магомедовым, известным как Хасбик, и написал «ЧТД». На это обратил внимание журналист Сергей Егоров.

Напомним, Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо» 2 октября. Сообщалось , что он не был согласен с назначением Валерия Карпина на должность главного тренера. Карпин ушел из клуба 17 ноября.